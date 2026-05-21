غرف فارغة وإلغاءات من فيفا – فنادق الولايات المتحدة تخشى فشل كأس العالم

كان من المفترض أن يوفر كأس العالم 2026 طفرة سياحية للولايات المتحدة، لكن هناك مخاوف الآن من أنها قد لا تتحقق أبداً.

وجد تقرير، أصدرته رابطة الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA)، أن الحجوزات أقل بكثير من التوقعات في كل مدينة مستضيفة تقريباً.

وقالت الرابطة إن هذا لا يتماشى مع تصريح فيفا بأن أكثر من خمسة ملايين تذكرة قد بيعت، ويخلق خطراً يتمثل في أن “الزيادة الاقتصادية المتوقعة قد لا تتحقق بالكامل”.

تعد (AHLA) أكبر رابطة فندقية في الولايات المتحدة، وتمثل أكثر من 32 ألف منشأة وأكثر من 80 بالمئة من جميع الفنادق بنظام الامتياز.

ويُحمّل تقريرها جزءاً من المسؤولية إلى فيفا، متهمةً الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بحجز عدد كبير جداً من الغرف لاستخدامها الخاص وخلق طلب غير حقيقي.

وقالت (AHLA) إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، وبعد أن ألغت فيفا عدداً كبيراً من الغرف، استُبدل بفراغ في التوافر.

وقالت فيفا إنها لا تعترف بهذا الاتهام.

وقالت الفنادق إن ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، وتكاليف النقل المحلي والضرائب، والخلفية السياسية، نفّرت الزوار.

وبالنسبة للفنادق، قد يخيب هذا المونديال الآمال.

حجوزات فيفا “خلقت طلباً مصطنعاً”

قالت الرابطة إن الفنادق أمضت سنوات في الاستعداد وقامت بـ “استثمارات كبيرة” بناءً على التوقعات الرسمية.

وتوقعَت دراسة كُلّفت بها فيفا، نُشرت العام الماضي، أن بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة قد تخلق 185 ألف وظيفة، مضيفةً 17.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كانت الفنادق تخطط لتدفّق المسافرين الدوليين، الذين يحجزون إقامات أطول وينفقون أكثر.

لكن الرابطة قالت إن قلة عدد المشجعين القادمين من الخارج “تهدد التأثير الاقتصادي الأوسع”، وذلك قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع من المباراة الافتتاحية في 11 يونيو/حزيران.

وقالت الرابطة إن الحجوزات واسعة النطاق التي أجرتها فيفا في جميع المدن “شكّلت توقعات الإيرادات وخطط التوظيف والاستعدادات”.

وأضافت أن سياسة الحجز هذه “خلقت طلباً مصطنعاً” وأخفت حقيقة أن تدفق السياح سيكون أقل من المتوقع.

وقالت الرابطة إن ما يصل إلى 70 بالمئة من الغرف التي حجزها (فيفا) في بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وسياتل أُلغيت.

وفي بيان، رفضت فيفا مزاعم الرابطة وقالت إنها التزمت بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل الفنادق.

وقال متحدث باسم فيفا: “حدثت جميع عمليات الإفراج عن الغرف بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتفق عليها تعاقدياً مع شركاء الفنادق – وهو إجراء قياسي لحدث بهذا الحجم”.

وأضاف: “في كثير من الحالات، أُفرج عن الغرف قبل المواعيد النهائية المحددة لاستيعاب طلبات الفنادق بشكل أفضل”.

وتابع: “طوال عملية التخطيط، حافظ فريق الإقامة في فيفا على مناقشات مستمرة مع أصحاب المصلحة في قطاع الفنادق، بما في ذلك تعديلات حصص الغرف، والاتفاق على الأسعار، وتأكيد أنواع الغرف وإعداد تقارير منتظمة، بدعم من اجتماعات عامة واتصالات مستمرة”.

ارتفعت الأسعار بعد إجراء القرعة، بمجرد أن عرف المشجعون المدن التي ستلعب فيها فرقهم.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك انخفاض تدريجي، ويُقال إنه وصل إلى 20 بالمئة إضافية في الأسابيع الأخيرة.

لكن قد يكون هذا متأخراً جداً لإغراء المشجعين بالعودة.

لا تزال أسعار الفنادق في مدن مثل بوسطن تتجاوز 300 دولار لليلة، ومعظم المشجعين يعملون ضمن ميزانية أقل.

قال كريس هانكوك، وهو مشجع إنجليزي حضر أربع نسخ من كأس العالم، لبي بي سي سبورت إن مجموعته المكونة من خمسة أشخاص تسافر بميزانية إقامة تبلغ 75 دولاراً للفرد في الليلة الواحدة.

سيقومون باستئجار سيارة في كل مدينة وحجز مزيج من الفنادق وإقامات (Airbnb) على بعد يتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة.

وقال هانكوك: “نحن عادةً نبتعد قليلاً عن وسط المدينة ونقلل التكلفة بهذه الطريقة، لذلك لسنا في قلب دالاس أو بوسطن أو نيويورك”.

وأضاف: “إذا كنت بعيداً عن مراكز المدن حيث تحدث كل الفعاليات، يمكنك العثور على عروض أرخص”.

وتابع: “نحن نعمل ضمن هذه الميزانية. وفي الوقت الحالي، نتوقع أن نكون أقل منها بكثير”.

وقالت الرابطة لبي بي سي سبورت إنها “تتوقع أن ترتفع نسب الإشغال في يونيو/حزيران ويوليو/تموز”.

وقال متحدث: “نعلم أن العديد من المشجعين لا يزالون ينتظرون التذاكر ووضوح الجداول قبل إنهاء خططهم”.

وأضاف: “نعتقد أن الحجوزات ستزداد في الأسابيع المقبلة. الفنادق مستعدة للترحيب بالضيوف وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة”.

وتقول (Airbnb) وهي منصّة عالمية للإقامة والسفر تتيح للناس تأجير منازلهم أو غرفهم للمسافرين، إن كأس العالم يسير ليكون “أكبر حدث استضافة في تاريخ (Airbnb)”، متجاوزاً الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

وقد تحتاج الفنادق إلى الاعتماد على تحقيق مكاسب في الأدوار الإقصائية، عندما يضطر المشجعون إلى إجراء حجوزات في وقت قصير.

لكن يبدو أن بطولة كأس العالم من غير المرجح أن تحقق الإيرادات التي كان يُتوقع تحقيقها.

