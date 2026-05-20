كأس العالم 2026: جدول المباريات

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تُقام البطولة في ثلاث دول مضيفة هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن أبرز المستجدات في نسخة 2026 أيضاً، ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

وستستضيف 16 مدينة في دول أمريكا الشمالية مباريات البطولة، إذ تنطلق المنافسات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو/حزيران، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

