BBC
كأس العالم 2026: جدول المباريات
للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تُقام البطولة في ثلاث دول مضيفة هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن أبرز المستجدات في نسخة 2026 أيضاً، ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.
وستستضيف 16 مدينة في دول أمريكا الشمالية مباريات البطولة، إذ تنطلق المنافسات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو/حزيران، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.
تابعوا معنا مباريات البطولة ونتائجها أولاً بأول.
Click here to see the BBC interactive
- عشب ملاعب كأس العالم ثمرة عقود من البحث والدراسة
- كأس العالم 2026: كيف قد يؤثر الطقس القاسي على المباريات؟
- كأس العالم 2026.. ماذا نعرف عن أسعار تذاكر المونديال المرتفعة التي أثارت جدلا واسعا؟
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.