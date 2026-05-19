ترامب يمهل طهران بضعة أيام، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه كان على بُعد ساعة واحدة من إصدار أوامر بشن هجوم جديد على إيران، قبل أن يتراجع عن القرار استجابةً لطلب دول خليجية، محذراً من احتمال شن بلاده هجوماً خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أعلن، الاثنين، أن زعماء قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه إرجاء هجوم كان من المقرر أن يشنه على إيران.

وشدد ترامب على أن قادة إيران “يتوسلون للتوصل إلى اتفاق”، لكنه أضاف أن هجوماً أمريكياً جديداً قد يحدث خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي : “حسناً، أعني أنني أقول يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، شيء من هذا القبيل، ربما بداية الأسبوع المقبل، لفترة زمنية محدودة، لأننا لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي”.

كما أكد ترامب أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعهد خلال لقائهما الثنائي الأسبوع الماضي بأن بكين لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى إيران.

“جبهات جديدة”

رداً على تصريحات ترامب، هدد الجيش الإيراني الثلاثاء بفتح “جبهات جديدة”، في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم الجيش، محمد أكرمي نيا، قوله “إذا كان العدو متهوراً بما يكفي للوقوع مجدداً في الفخ الصهيوني، وشن عدوان جديد على بلدنا العزيز، فسنفتح ضده جبهات جديدة، وسنستخدم معدات وأساليب جديدة”.

وشدّد “أكرمي نيا” على أن “الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية”.

من جانبه، انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، تصريحات ترامب معتبراً أنه “يصف التهديد بأنه فرصة للسلام”.

“مزيد من الوقت”

أكدت قطر، الثلاثاء، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى “مزيد من الوقت”، كي تُفضي إلى نتيجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحفية في الدوحة: “ندعم المسار الدبلوماسي دعما كاملا… كما ندعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان، والتي أظهرت جدية في التقريب بين الأطراف وإيجاد حل. ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت”.

وأضاف: “نريد حماية شعوب المنطقة، من أن تكون الخاسر الأكبر في أي تصعيد إقليمي”.

وكانت وسائل إعلام حكومية إيرانية قد أفادت، بأن أحدث مقترح سلام قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن طهران تسعى أيضاً إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على البلاد.

