ترامب يعلق هجوماً على إيران كان مقرراً الثلاثاء في ظل استمرار المفاوضات

Getty Images

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، تعليق هجوم كان مزمعاً يوم الثلاثاء، على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وجاء إعلان ترامب بعدما أرسلت إيران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن.

وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي “بأننا لن نشن الهجوم المزمع على إيران غداً، لكنني أصدرت تعليمات أخرى لهم بالاستعداد للمضي قدماً في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول”.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن زعماء قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه إرجاء هجوم لم يسبق الإفصاح عنه لأن “الاتفاق سيُبرم وسيكون مقبولاً للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولجميع الدول في الشرق الأوسط وخارجه”.

وعبر ترامب في وقت سابق عن أمله في الاقتراب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكن ذلك لم يتحقق. ويتعرض ترامب لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز والحد من التبعات الاقتصادية للحرب التي بدأها في فبراير/شباط.

وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية.

ويأتي منشور ترامب بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق أن آراء طهران “نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان” لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح مع واشنطن. لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. وتنقل باكستان الرسائل بين الطرفين في حرب الشرق الأوسط منذ أن استضافت الجولة الوحيدة من محادثات السلام.

وقال المصدر إن الطرفين “يواصلان تغيير شروطهما”، وأضاف “لا نملك متسعا من الوقت”، وفق وكالة رويترز.

ما هو المقترح؟

بدا المقترح الإيراني، مثلما وصفه المصدر الإيراني الكبير، مشابهاً في كثير من الجوانب مع عرض إيران السابق الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه “هراء”.

وذكر المصدر أن المقترح الإيراني سيركز أولا على ضمان إنهاء الحرب، ومعاودة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات البحرية. وأضاف أن أكثر القضايا إثارة للجدل بخصوص برنامج إيران النووي وتخصيب اليورانيوم ستؤجل إلى جولات لاحقة من المحادثات.

ومضيق هرمز ممر رئيسي لإمدادات النفط تعطله إيران فعليا.

وذكر المصدر الإيراني أيضا أن واشنطن أبدت مرونة أكبر في السماح لإيران بمواصلة بعض النشاط النووي السلمي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تؤكد الولايات المتحدة موافقتها على أي شيء في المحادثات.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط عن إيران خلال استمرار المفاوضات.

ولم يعلق مسؤولون إيرانيون بعد على تقرير تسنيم، في حين ذكر مسؤول أمريكي طالباً عدم ذكر اسمه أن تقرير الوكالة زائف.

تشكيل هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

BBC

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الاثنين، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، منشوراً لما سمّي بـ”هيئة مضيق الخليج الفارسي” جاء فيه أنها ستقدم “تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات”.

وشارك حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري المنشور نفسه.

ولم تُكشف بعدُ الصلاحيات الدقيقة لهذه الهيئة الجديدة.

وصفت قناة “برس تي في” التلفزيونية الإيرانية الرسمية الهيئة بأنها “نظام مصمم لممارسة السيادة” على مضيق هرمز.

وكانت طهران أعلنت الشهر الماضي عن تحصيلها أول إيرادات الرسوم المفروضة على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

