ثلاثة قتلى في إطلاق نار عند مسجد في سان دييغو الأمريكية، وقائد شرطة المدينة يعدها “جريمة كراهية”

قالت الشرطة الأمريكية إن شابين صغيرين أطلقا النار الاثنين في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال خارج مسجد المركز، أحدهم حارس أمن.

وتحدثت الشرطة عن العثور على المشتبه بهما قتيلين، بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. وقال شاهد عيان لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة هيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة، إنه سمع ما يصل إلى 30 طلقة نارية من ما بدا وكأنه “سلاح نصف آلي”.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوضع “مروّع” بعد إطلاق نار وقع الاثنين في مسجد في ولاية كاليفورنيا.

وقال ترامب رداً على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “إنه وضع مروّع. تبلّغت بعض المعلومات الأولية”، مشيراً إلى أنه سيطّلع عن كثب على الوضع.

وأشار سكوت وول قائد شرطة سان دييغو إلى التأكد من أماكن وسلامة جميع الأطفال الذين كانوا في مدرسة نهارية تابعة لمجمع المسجد، بعد إطلاق النار الذي وقع قبل الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) بقليل.

وهذا المسجد هو الأكبر في مقاطعة سان دييغو.

وتحدث وول عن استدعاء مكتب التحقيقات الاتحادي للمساعدة في التحقيق في الواقعة، التي قال إن السلطات تعدها “جريمة كراهية”.

ووجد العشرات من عناصر إنفاذ القانون الذين جرى استدعاؤهم إلى المركز الإسلامي جثث ثلاثة رجال قتلوا بالرصاص خارج المبنى، من بينهم حارس رجح وول أن يكون له الفضل في منع سقوط المزيد من القتلى.

وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحفي عقد بعد الظهر بالتوقيت المحلي إن الشرطة اكتشفت بعد ذلك بوقت قصير جثتي الشابين، اللذين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً، في سيارة بوسط الشارع، وقد لقيا حتفهما منتحرين بالرصاص على ما يبدو.

وأضاف أن المحققين ما زالوا يجمعون تفاصيل حول أسباب إطلاق النار وملابساته.

وجرى إطلاق النار أيضاً على منسق حدائق على بعد بضعة مبان في واقعة منفصلة على ما يبدو، لكن الشرطة لم تؤكد استبعاد وجود صلة بين الواقعتين.

وقال وول إن منسق الحدائق لم يصب بأذى.

“لا مكان للكراهية في سان دييغو”

Reuters رجل مسلم يتحدث عبر الهاتف المحمول بين مسلمين آخرين في مكان وقوع حادث إطلاق نار نشط عند المركز الإسلامي في سان دييغو

أعرب رئيس بلدية سان دييغو، تود غلوريا، عن امتنانه لسلامة الأطفال الذين كانوا يدرسون في المدرسة وقت وقوع الهجوم.

وتابع قائلاً: “إلى مجتمعنا المسلم المحلي، صلواتي معكم”.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لضمان سلامتهم من العنف.

وتوجه غلوريا بالشكر الجزيل لرجال إنفاذ القانون، واصفاً الحادث بأنه “مأساوي”.

كما قدم تعازيه للضحايا، مؤكداً أن المحققين سيبذلون كل ما في وسعهم لكشف ملابسات الحادث.

واختتم قائلاً: “لا مكان للكراهية في مدينة سان دييغو”.

ماذا نعرف عن المركز الإسلامي في سان دييغو؟

يعد المركز الإسلامي أكبر مسجد في سان دييغو، ويبلغ عدد أعضاء المركز أكثر من 5 آلاف عضو، بحسب موقعه في الإنترنت.

ويضم حرمه مدرسة الرشيد التي تقدم دورات دينية ولغوية.

ووفقا لموقعه الإلكتروني، فإن مهمة المركز هي خدمة السكان المسلمين، وأيضاً “العمل مع المجتمع الأكبر لخدمة الأشخاص الأقل حظاً، والتعليم، وتحسين أمتنا”.

