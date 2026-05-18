مذيع إيراني يتدرب على السلاح خلال بث تلفزيوني وترامب يهدد مع تعثر المفاوضات

شهدت مدن إيرانية تدريبات في ساحاتها على استخدام السلاح بالتزامن مع تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

وظهر مذيع إيراني من قناة أفق الإيرانية، وهو يتلقى تدريبا من أحد الخبراء في الاستديو لاستخدام البندقية.

في الأثناء تهيمن على الشارع الإيراني حالة من التعبئة والتدريب على استخدام السلاح خاصة في المساجد وبعض الساحات العامة. وبحسب التقارير، فقد سجل أكثر من واحد وثلاثين مليون شخص في برنامج تطوعي للتدريب على استخدام السلاح.

وخلال التدريب، يتم تعريف المتطوعين على أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، وكيفية عملها، وطريقة فكها وتركيبها.

في المقابل، أصدر الرئيس ترامب عدة تحذيرات عبر منصة تروث سوشيال من بينها تغريدة قال فيها: “من الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء، الوقت عامل حاسم”.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.