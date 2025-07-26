هل تصنع سيدات المغرب التاريخ بأول لقب أفريقي، أم تحقق النيجيريات المهمة العاشرة؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب الرباط الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، لمتابعة نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات 2025، يوم السبت، بين المنتخب المغربي للسيدات ونظيره النيجيري.

وتسعى سيدات الأطلس المتحمسات للفوز بأول لقب أفريقي في تاريخ الكرة النسائية المغربية، بينما تطمح سيدات نيجيريا، لمواصلة الهيمنة على القارة والفوز باللقب العاشر.

وصل الفريقان إلى النهائي عن جدارة وبدون أي هزيمة، بينما لم يدخل شباك الفريق النيجيري القوى سوى هدف واحد فقط، وتغلب على جميع منافسيه في الأدوار التمهيدية والإقصائية.

المغرب يتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات بعد الفوز بركلات الترجيح

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ثأر الأطلسيات

تسعى سيدات المغرب للثأر من سيدات نيجيريا، بعد الهزيمة في نصف نهائي بطولة عام 2022، التي أُقيمت في المغرب، بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كانت بداية سيدات المغرب، صاحبات الأرض والجمهور، بتصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعد تعادل مع زامبيا في المباراة الافتتاحية 2-2، ثم الفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية 4-2، وأخيرا السنغال بهدف نظيف.

وفي مباراة ربع النهائي، تغلبت سيدات الأطلس، مع مدربهن الإسباني الفائز بكأس العالم للسيدات مع سيدات إسبانيا خورخي فيلدا، على سيدات مالي بنتيجة 3-1، وفي نصف النهائي تفوقن على منتخب غانا القوي بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1-1.

المهمة العاشرة

أما سيدات نيجيريا فهن دائما مرشحات للفوز باللقب، وأطلقن على مشاركتهن في هذه البطولة اسم “المهمة العاشرة”، في إشارة للفوز باللقب العاشر، وكان أخر لقب في 2018.

وكانت البداية قوية أيضا وحصدن سبع نقاط في المجموعة الثانية، بالفوز على تونس 3-0، ثم بتسوانا 1-0، وتعادل مع الجزائر بدون أهداف.

وفي مباراة ربع النهائي سحقت النيجيريات سيدات زامبيا، بخمسة أهداف دون رد، أما في نصف النهائي فكانت منافسة قوية مع حاملات اللقب سيدات جنوب أفريقيا، وحسمن اللقاء في الوقت بدل الضائع وحققن الفوز 2-1.

وحول ميزان القوى بين الفريقين، تتمتع سيدات نيجيريا بقوة هجومية كاسحة وأحرزن 11 هدفاً وهي تقريباً نفس القوة الهجومية لسيدات الأطلس.

لكن سيكون هناك مساندة جماهيرية كبيرة للبؤات الأطلس، من المحتمل أن ترجح كفتهن في اللقاء، بالإضافة إلى مهاجمة الفريق غزلان شباك، هدافة المغرب والبطولة حتى الآن بأربعة أهداف.

مليون دولار

سيحصل الفائز بمباراة السبت على جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى كأس البطولة الجديد.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في 2024، حيث تقام بطولة أفريقيا لكرة القدم النسائية كل عامين، لكنها تأجلت لمدة عام بسبب مشاكل في الجدول، وشهدت منافسة شرسة بين المنتخبات الأقل تصنيفاً في القارة، مع المنتخبات الأعلى تصنيفاً، لكن النهائي لا يزال هو ما توقعه الكثيرون، بوصول نيجيريا والمغرب.

وحققت سيدات الأطلس عدة مكاسب من هذه البطولة منها التقدم 24 مركزاً في التصنيف العالمي، ويمكنهن إلحاق أول هزيمة بنيجيريا في البطولة وتحقيق أول لقب لفرق شمال أفريقيا.

فوز سيدات الأطلس بالبطولة قد يشكل ضغطاً كبيراً على فريق المغرب للرجال، أسود الأطلس، قبل كأس الأمم الأفريقية للرجال 2025، الذي يستضيفه المغرب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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