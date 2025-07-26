برنامج الأغذية يقول إن ثلث أسر قطاع غزة لا يأكلون لأيام، ومصير مفاوضات الهدنة يلفه الغموض

Reuters أم فلسطينية نازحة تحتضن ابنها الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي في مدينة غزة

في الوقت الذي تستمر في “كارثة الجوع” في قطاع غزة، يلف الغموض مصير مفاوضات الهدنة في القطاع الذي يشهد حرباً منذ قرابة 21 شهراً، مما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوعد حركة (حماس) وتحميلها مسؤولية عدم الوصول لاتفاق.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن قرابة ثلث الأسر محرومة من وجبات الطعام لأيام متواصلة.

“كارثة جوع”

وأشار البرنامج إلى أن زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية فقط هي التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار “كارثة الجوع” التي تجتاح غزة.

“يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية. ويتفاقم سوء التغذية الحاد الشديد … وبدون رعاية فورية، ستتعرض أرواح كثيرة أخرى لخطر جسيم”.

وتقول وكالات إغاثة دولية إن الجوع تفشى على نطاق واسع بين سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.2 مليون نسمة مع نفاد المخزونات وقطع إسرائيل كل الإمدادات للقطاع في مارس/آذار والسماح ببعضها في مايو/أيار لكن بقيود جديدة.

استئناف مرتقب للمساعدات الجوية

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية جواً ستستأنف قريباً في قطاع غزة.

وقالت السلطات الطبية في قطاع غزة إن تسعة فلسطينيين آخرين توفوا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب سوء التغذية والجوع الشديد.

وتوفي العشرات في الأسابيع القليلة الماضية مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع، وفق رويترز.

وأفاد المسؤول أن “عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستستأنف في الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الإمارات والأردن”.

وقال مسؤول أردني كبير لبي بي سي إن الجيش الأردني لم يحصل بعد على إذن من إسرائيل للقيام بذلك.

وذكر إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أن “قطاع غزة لا يحتاج إلى استعراضات جوية، بل إلى ممر إنساني مفتوح وشاحنات إغاثة تتدفق يومياً لإنقاذ ما تبقى من أرواح الأبرياء المحاصرين المجوعين”.

وطالب المكتب بوقف المجاعة فوراً وإدخال حليب الأطفال الآن، وإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في روما، الجمعة، “لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة” في قطاع غزة.

كذلك، دعت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك الجمعة إلى “إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فوراً”.

بدورها، استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الجمعة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت شينباوم: “نحن ندين ما يحدث الآن، والمكسيك تسعى بالأقوال والأفعال لبناء السلام”.

ترامب: حماس لا تريد اتفاقا “تريد أن تموت”

EPA

اتهم ترامب حركة حماس بأنها لا تريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “خيارات بديلة” لإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

واتهمت حماس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بـ”مخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة” وذلك يأتي “في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي”.

وصرح ترامب أمام صحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى أسكتلندا “حماس لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية”.

وأضاف ترامب: “وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق”.

وكان ويتكوف أعلن الخميس أنّ واشنطن سحبت مفاوضيها من محادثات الدوحة التي استمرت أسبوعين بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، متّهما حركة حماس بعدم التصرف “بحسن نية”.

وقال نتنياهو “كان ويتكوف محقا. حماس هي العقبة أمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن”.

“إحراز بعض التقدم”

من جهة أخرى، أعلنت قطر ومصر مواصلة الجهود “الحثيثة” في ملف الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق “يضع حدا للحرب”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأشارت الدولتان العربيتان إلى “إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة”.

“تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة”، وفق مصر وقطر.

Getty Images المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

من جهته، اتهم باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس ويتكوف بأنه غيّر رأيه.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي كان قد قدّر “قبل أيام فقط” أن المحادثات إيجابية.

وتابع “تلقى الوسطاء رد حركة حماس بشكل إيجابي جداً، واعتبروه رداً بنّاء يوصل إلى اتفاق ويقترب كثيراً مما عرضه الوسطاء على الطرفين”.

وأعلنت حماس الخميس أنها ردت على اقتراح هدنة مؤقتة مدتها 60 يوماً يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

كما اقترحت تعديلات على بنود دخول المساعدات الإنسانية وخرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي وضمانات بشأن نهاية الحرب.

وتريد إسرائيل التي ترفض تقديم هذه الضمانات، تفكيك حماس وإخراجها من غزة والسيطرة على القطاع الذي تحكمه الحركة منذ العام 2007.

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