الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب وهو ناشط مؤيد لأوكرانيا

Getty Images

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب “يبدو أنه محاولة اغتيال” للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة “ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب”.

وفر المشتبه به بسيارة سوداء اللون لكن السلطات تعقبتها بعد أن نجح شاهد عيان في تحديدها.

وتم تسمية المشتبه به، الذي تم القبض عليه لاحقاً، من قبل وسائل الإعلام الأمريكية على أنه ريان روث البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً.

يشير ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه كان متورطًا في محاولة إدخال مقاتلين أجانب إلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقال ريك برادشو رئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش خلال مؤتمر صحافي “لدينا شخص قيد الاحتجاز الآن وهو مشتبه به”.

وقد ذكرت قناة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن المشتبه به هو رايان ويسلي روث، نقلاً عن مصادر رسمية.

لقد وجدت بي بي سي فيريفاي ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تتطابق مع هذا الاسم، وتشير إلى أنه دعا مقاتلين أجانب للذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.

وقال روث، الذي لم يكن لديه أي خبرة عسكرية، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2023 إنه سافر إلى أوكرانيا فور غزو روسيا في عام 2022 للعثور على مجندين عسكريين بين الجنود الأفغان الذين فروا من طالبان.

“أيها الجنود، من فضلكم لا تتصلوا بي. ما زلنا نحاول إقناع أوكرانيا بقبول جنود أفغان ونأمل في الحصول على بعض الإجابات في الأشهر المقبلة… من فضلكم تحلوا بالصبر”، كتب على فيسبوك في يوليو.

تشير التقارير الأولية إلى أن روث لديه سجل إجرامي، ووفقًا لمصادر سي بي إس، فقد اتُهم وأُدين بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية – بما في ذلك حمل سلاح مخفي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف نجل روث، أوران، روث بأنه “أب محب وحنون”.

وكانت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، قد أعلنت في بيان الأحد أن ترامب في أمان بعد إطلاق نار في محيط وجوده، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الرئيس السابق يلعب الغولف في نادي ترامب الدولي للغولف، في ويست بالم بيتش. وتم إغلاق الملعب على الفور، وفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية.

أصدرت حملة ترامب بياناً من الرئيس السابق في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت سابق الأحد.

وتوضح الحملة نقلاً عن ترامب “سمعت طلقات نارية في محيط وجودي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولاً: أنا بخير وبصحة جيدة!”

ويتابع بيان ترامب:”لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدًا! سأحبكم دائمًا لدعمكم لي”.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مضمار الغولف الخاص بسلفه، المرشح الجمهوري دونالد ترامب” مضيفاً “أن بايدن وكامالا هاريس يشعران بالارتياح بعد التأكد من سلامة ترامب”.

وأصدرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تتنافس مع ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بياناً بشأن الحادث.

وكتبت على حسابها على منصة إكس: “لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق نار بالقرب من الرئيس السابق ترامب وممتلكاته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن”.

وأضافت هاريس: “العنف ليس له مكان في أمريكا”.

وقال مصدر أمني أن المشتبه به قيد الاحتجاز بعد أن أطلق عليه ضباط من جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار.

ووفقاً للمصادر، بدأت الحادثة عندما شوهد رجل يحمل بندقية “من نوع قوي” بالقرب من ملعب الغولف.

في ذلك الوقت، كان الشخص يوجه بندقيته نحو ملعب الغولف. وأطلق ضباط الخدمة السرية عدة طلقات نارية على المشتبه به، الذي حاول الفرار.

يقول باري دوناديو، وهو عميل سابق في جهاز الخدمة السرية، لبي بي سي إنه بعد محاولة اغتيال ترامب قبل بضعة أشهر، “من المرجح أن يكون لدى فريق الأمن الخاص بترامب المزيد من الموارد وأن يكون كل شيء تحت الحماية أينما كان”.

ويشير دوناديو إلى أنه سمع تقارير تفيد بأن الحادث المبلغ عنه في ملعب ترامب للغولف ربما كان يتضمن بندقية من نوع كلاشنكوف AK47.

ويوضح: “هذا سلاح من عيار كبير ويمكنك ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 800 متر به”.

Reuters دورية للشرطة في منطقة قريبة من ملعب ترامب للغولف

وأفادت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن “أن ترامب في أمان بعد حادث يوم الأحد، حيث تبادل شخصان إطلاق النار خارج نادي الغولف الخاص به في فلوريدا”.

وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام -أحد حلفاء ترامب- إنه تحدث إلى الرئيس السابق.

ووصف غراهام ترامب “إنه أحد أقوى الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق. إنه في حالة معنوية جيدة وهو أكثر تصميماً من أي وقت مضى على إنقاذ بلدنا”.

وأكدت الخدمة السرية في منشور على منصة إكس “أنها تحقق في حادث حماية يتعلق بالمرشح الرئاسي ترامب”.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تيري باربيرا، المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش، قولها إن “شخصاً مثيراً للاهتمام” قد تم اعتقاله فيما يتعلق بالحادث. وتضيف: “القصد غير معروف إلى الآن”.

وتقول باربيرا إن إطلاق النار وقع “على أرض” ملعب الجولف.

وأكد جونيور -نجل ترامب- حادثة إطلاق الأعيرة النارية في ملعب الغولف في ويست بالم بيتش، موضحاً أن سلطات الأمن المحلية عثرت على بندقية كلاشينكوف روسية.

وأصيب ترامب في محاولة اغتيال في بنسلفانيا في 13 يوليو/ تموز الماضي.