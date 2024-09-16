كيف تجعل الفاكهة ذات الرائحة الأكثر كُرها في العالم القهوة أكثر تكلفة؟

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ما هو المبلغ الذي يمكن أن يعتبر أكثر من اللازم للحصول على جرعة من الكافيين (القهوة)؟

أسعار مثل 5 جنيهات إسترلينية في لندن أو 7 دولارات في نيويورك لكوب قهوة قد تبدو غير معقولة للبعض – لكنها قد تصبح قريباً واقعاً بفضل “عاصفة كاملة” من العوامل الاقتصادية والبيئية في أهم مناطق إنتاج القهوة في العالم.

تقول المحللة جودي جانيس إن تكلفة حبوب البن غير المحمصة المتداولة في الأسواق العالمية الآن عند “مستوى تاريخي مرتفع”.

ويلقي الخبراء اللوم على مزيج من العوامل مثل المحاصيل المضطربة، والقوى المُتحمة بالسوق، المخزونات المستنفدة والفواكه الأكثر رائحة في العالم.

إذا، كيف وصلنا إلى هذا الوضع، وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على مشروبك الصباحي المفضل؟

في عام 2021، دمر صقيع غريب محاصيل القهوة في البرازيل، أكبر منتج في العالم لحبوب البن من النوع الأول (أرابيكا)، والتي عادة تستخدم في عمل مشروب القهوة بأنواعه المختلفة.

أدى هذا النقص في الحبوب إلى تحويل المشترين نحو دول مثل فيتنام، المنتج الرئيسي لحبوب البن (الروبوستا)، التي تُستخدم عادة في الخلطات الفورية.

وواجه المزارعون هناك أسوأ موجة جفاف في المنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويقول ويلي فيرث، وهو مستشار قهوة مقيم في مدينة هو تشي مينه، فإن تغير المناخ يؤثر على نمو نباتات القهوة، مما يؤثر بدوره على إنتاج حبوب البن.

دفع ذلك المزارعين الفيتناميين إلى التحول فاكهة أخرى صفراء كريهة الرائحة تدعى الدوريان.

وقد أثبتت هذه الفاكهة، التي حُظرت في وسائل النقل العام في تايلاند واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ بسبب رائحتها، شعبيتها في الصين.

ويستبدل المزارعون الفيتناميون محصول البن بالدوريان للاستفادة من هذه السوق الناشئة.

Getty Images مخزون البن في فيتنام “على وشك النفاد”، ولا يزال موسم الحصاد الجديد على بعد شهرين

وتضاعفت حصة فيتنام في سوق بيع حبات الدوريان في الصين تقريبا بين عامي 2023 و2024، ويقدر البعض أن أرباح محصول الدوريان تدر أرباحاً تصل إلى خمس أضعاف البن.

ويقول فيرث: “هناك تاريخ من المزارعين في فيتنام الذين كانوا متقلبين في الاستجابة لتقلبات أسعار السوق، والإفراط في الالتزام، ثم إغراق السوق بكميات من محصولهم الجديد”.

ومع إغراق الصين بمحصول الدوريان، انخفضت صادرات قهوة روبوستا بنسبة 50 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وأصبحت المخزونات الآن “على وشك النضوب”، وفقاً لمنظمة القهوة الدولية.

لقد كثف المصدرون في كولومبيا وإثيوبيا وبيرو وأوغندا إنتاجهم، لكنهم لم ينتجوا ما يكفي لتخفيف حدة الطلب في السوق المتوترة.

وتوضح جانيس: “في الوقت الذي بدأ فيه الطلب على روبوستا يرتفع، كان العالم يتدافع للحصول على المزيد من العرض”.

وهذا يعني أن حبوب روبوستا وأرابيكا تتداول الآن عند مستويات مرتفعة تقترب من المستويات القياسية في أسواق السلع الأساسية.

عاصفة سوقية في الأفق

هل يؤثر اقتصاد البن العالمي المتغير بالفعل على سعر مشروب القهوة الذي يباع في المقاهي؟ الإجابة المختصرة: محتمل.

يعتقد تاجر الجملة، بول أرمسترونغ، أن شاربي القهوة قد يواجهون قريبا احتمالية دفع “أسعار جنونية” تصل لأكثر من 5 جنيهات إسترلينية في بريطانيا مقابل جرعة الكافيين التي يحتاجونها.

ويضيف “إنها عاصفة مثالية في الوقت الحالي”.

ويستورد أرمسترونغ، الذي يدير شركة كاريرا لتحميص البن، من شركة كارينا موفي روستر Carrara Coffee Roasters ومقرها في مقاطعة إيست ميدلاندز وسط بريطانيا، حبوب البن من أمريكا الجنوبية وآسيا، ومن ثم يحمصها ويبيعها للمقاهي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال في مقابلة مع بي بي سي إنه رفع أسعاره مؤخراً، على أمل أن يساعده ذلك في شراء البن مرتفع السعر مستقبلاً، لكنه أضاف أن التكاليف رغم ذلك “ازدادت” منذ ذلك الحين.

ويوضح أنه مع انتهاء بعض عقود الشراء الخاصة به في الأشهر المقبلة، سيتعين قريباً على المقاهي التي يبيعها البن المحمص أن تقرر ما إذا كانت ستنقل التكاليف المرتفعة على عملائها.

ويقول فيرث إنه رغم ذلك فإن بعض قطاعات صناعة القهوة ستكون “أكثر عرضة من غيرها”.

ويضيف “أن الكمية التجارية من البُن هي التي ستشهد أكبر قدر من الاضطراب. لأن أسعار البن سريع الذوبان، والبن المباع في السوبر ماركت، والقهوة التي تباع في محطات الوقود جميعها ستشهد ارتفاعاً”

وتحذر أرقام الصناعة من أن ارتفاع سعر البن في السوق قد لا يترجم بالضرورة إلى ارتفاع أسعاره في محلات التجزئة.

ويتفق فيليبي باريتو كروس، الرئيس التنفيذي لشركة إف آي إف كوفيز FAF Coffees في البرازيل، على أن المستهلكين “يشعرون بالضائقة” مع ارتفاع الأسعار في محلات التجزئة.

ويرى أن هذا “يرجع في الأغلب إلى التكاليف المرتفعة بشكل عام”، مثل الإيجار والعمالة، وليس تكلفة حبوب البن.

وتقدر شركة أليغرا للاستشارات الاستراتيجية Allegra Strategies أن حبوب البن تساهم بأقل من 10 في تحديد سعر فنجان القهوة.

ويضيف كروس “لا تزال القهوة رخيصة للغاية، باعتبارها سلعة فاخرة، إذا قمت بتحضيرها في المنزل”.

ويقول أيضاً إن ارتفاع تكلفة حبوب البن ذات الجودة المنخفضة “يعني أن القهوة عالية الجودة قد يُنظر إليها الآن على أنها ذات قيمة أفضل”.

ويوضح كروس “إن فارق السعر بين شراء كوب من القهوة من متجر لبيع القهوة المتخصصة في لندن، مقابل قهوة في محلات كوستا كوفي، أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي”.

ولكن هناك أمل في الأفق أن الأسعار ستنخفض.

Getty Images دمر صقيع غير عادي محاصيل البن في ساو باولو بالبرازيل في عام 2021

خسارة المكانة المستقبلية

يقول كروس إن محصول الربيع القادم في البرازيل، التي تنتج ثلث البن العالمي، أصبح “أمراً حاسماً”.

ويضيف “ما ينظر إليه الجميع هو متى ستعود الأمطار”.

ويردف “إذا عادت الأمطار في وقت مبكر من العام، فهذا يعني أن أشجار البن ستكون صحية بما فيه الكفاية وستزهر بشكل جيد”.

ويتوقع كروس، أنه إذا تاخرت الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين أول، فإن توقعات الغلة لمحصول العام المقبل ستنخفض وستستمر ضغوط السوق.

وعلى المدى الطويل، يفرض تغير المناخ تحديات خطيرة على صناعة القهوة العالمية.

وخلُصت دراسة أجريت عام 2022 إلى أنه حتى لو قللنا بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، فإن المنطقة الأكثر ملاءمة لزراعة البن قد تنخفض بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2050.

وأحد التدابير المتبعة لحماية الصناعة في المستقبل والتي تحظى بدعم كروس هي “القسط الأخضر”، وهي ضريبة صغيرة تُفرض على البن وتُمنح للمزارعين للاستثمار في الطرق الزراعية المتجددة، والتي تساعد في حماية واستدامة قابلية الأراضي الزراعية.

ورغم أن حبات فاكهة الدوريان ذات الرائحة الكريهة مسؤولة جزئياً عن ارتفاع الأسعار حالياً، إلا أن تغير المناخ قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من القدرة على تحمل تكاليف شراء القهوة في السنوات القادمة.