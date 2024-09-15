حادث قطار جديد في مصر، فما أبرز حوادث القطارات هناك خلال السنوات الأخيرة؟

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وقع حادث تصادم بين قطاري ركاب في مدينة الزقازيق شمالي العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 49 آخرين، حسب بيان لوزارة الصحة المصرية.

ورفعت وسائل إعلام مصرية تقديرات عدد المصابين إلى 60.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان، إن حادث التصادم كان بين قطار ركاب متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بينما كان الآخر في طريقه إلى الزقازيق قادما من المنصورة، حيث وقع التصادم في مدينة الزقازيق.

ودفعت وزارة الصحة بنحو 39 سيارة إسعاف لموقع الحادث، مع استمرار عمليات الإنقاذ. وشكلت وزارة النقل لجنة من المختصين بالسكك الحديدية للوقوف على أسباب الحادث.

أبرز حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الأخيرة:

2013: وقع حادثان في منطقة واحدة، هي مدينة البدرشين. ففي يناير/كانون الثاني، خرجت العربة الأخيرة من قطار يُقل مجندين من قوات الأمن المركزي عن القضبان، ما أدى إلى وفاة 17 مجنداً وإصابة أكثر من مئة آخرين. ثم في نوفمبر/تشرين الثاني، اصطدم قطار بمركبتين (حافلة وسيارة)، مخلفا 27 قتيلاً و 34 مصاباً.

مارس/آذار 2015: اصطدمت حافلة مدرسية بقطار بضائع بمحافظة الغربية، بعد عبور سائق الحافلة من حاجز للعبور غير قانوني أنشأه صاحب مزرعة مجاورة. وتسبب الحادث في مقتل سبعة أطفال، وإصابة 25 آخرين.

فبراير/ شباط 2016: انقلبت عربتا قطار ركاب، كان قادماً من أسوان جنوبي البلاد إلى القاهرة، بعد خروجهما عن القضبان، وأدى الحادث إلى إصابة 72 شخصاً.

أغسطس/آب 2017: اصطدم قطاران للركاب في مدينة الإسكندرية، حيث اصطدم قطار قادم من القاهرة بعربة قطار آخر متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد. وأسفر الحادث عن مصرع 41 راكباً، وإصابة أكثر من 120.

فبراير/شباط 2018: اصطدم قطاران في محافظة البحيرة، في شمال مصر، إذ خرجت عربتان من قطار ركاب عن القضبان، واصطدمتا بقطار بضائع كان يمر بنفس المحطة. وأدى الحادث إلى مصرع 12 راكبا.

فبراير/ شباط 2019: وقع حادثا تصادم، الأول اصطدام قطار بالحاجز الأسمنتي بمحطة رمسيس بالقاهرة، أدى إلى وفاة 28 شخصا وإصابة 52 آخرين. والثاني حادث تصادم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد (مطروح – الإسكندرية)، أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

مارس/ آذار 2021: اصطدام قطار ركاب بقطار آخر من الخلف، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه خروج ثلاث عربات عن القضبان، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات.

أبريل/ نيسان 2021: أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، في حادث خروج قطار عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وخرج القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، عن القضبان يوم 18 أبريل/ نيسان.

وأفاد شهود عيان بأن مسؤولا قضائياً بارزاً كان ضمن ضحايا القطار. وأوضح الشهود أن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي كان على متن إحدى عربات القطار المنقلبة، قد توفي في مستشفى قريب من موقع الحادث.

سبتمبر/ أيلول 2022: وقع حادث قطار بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، نتيجة اصطدام القطار بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) بقرية “أكياد”. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحادث أسفر عن ثلاث حالات وفاة و 11 جريحاً.

مارس/ آذار 2023: أفادت وزارة الصحة المصرية بسقوط قتيلين، ونحو 20 مصاباً بينهم حالات خطيرة، إثر خروج قطار ركاب عن مساره في مدينة قليوب شمالي القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن القطار خرج عن القضبان بعد مغادرته محطة قليوب، التي تبعد نحو 10 كليومترات عن القاهرة، متوجها إلى مدينة منوف وسط الدلتا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن القطار اصطدم بآخر متوقف، ما أدى لخروجه عن القضبان.

لكن الحادث الأكثر فتكاً في تاريخ السكك الحديدية المصرية وقع في عام 2002، عندما أدى حريق في قطار ركاب، كان مسافراً من القاهرة إلى الأقصر جنوباً، إلى مقتل أكثر من 360 شخصاً، وهو ما عرف إعلامياً بحادث “قطار الصعيد”.

“أرقام مفزعة”

ذكرت إحصائية رسمية مصرية صدرت عام 2017، أن عدد حوادث القطارات بلغ 12236 حادثاً بين عامي 2006 و 2016. وجاء في الإحصائية، التي أعدتها هيئة السكة الحديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن أكثر عدد من الحوادث وقع عام 2009، وبلغ 1577 حادثاً في حين شهد عام 2012 أقل عدد من الحوادث، 447 حادثاً، نتيجة تكرار توقف الخدمة بعد أحداث الثورة.

وحسب الأرقام الرسمية المتاحة.

شهد عام 2013: 781 حادثاً.

2014: 1044 حادثاً.

2015: 1235 حادثاً.

2016: 1249 حادثاً.

2017: 1793 حادثاً.

2018: 2044 حادثاً.

2019: 1442 حادثاً.

2020: 898 حادثاً.

ويرجع الانخفاض النسبي في عدد الحوادث خلال عام 2020 إلى حالة الإغلاق العام، التي فرضها وباء فيروس كورونا على السفر بالقطارات، وكذلك لجوء الحكومة إلى تطبيق فترات من الحظر، بهدف مكافحة الوباء ومنع انتشار العدوى بين المسافرين في القطارات.

وطبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان هو 0.1 في المئة (حادث) لكل 1000 نسمة في مصر.