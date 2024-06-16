الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في عملية رفح

Getty Images صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية من جنوده قتلوا في جنوب غزة يوم السبت. وكان الجنود عائدين من عملية ليلية في حي تل السلطان في رفح حوالي الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي (03:15 بالتوقيت الصيفي البريطاني) عندما انفجرت مركبتهم المدرعة.

وفي بيان على موقع إكس، تويتر سابقاً، ذكر الجيش الإسرائيلي أن النقيب وسيم محمود البالغ من العمر 23 عاما من بين القتلى، وقال إن أسماء الجنود الآخرين سيُكشف عنها بعد إخطار عائلاتهم.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل 30 فلسطينياً يوم الجمعة.

وتواصل القوات البرية الإسرائيلية عملياتها في رفح بهدف القضاء على ما تصفه بـ”معقل حماس الرئيسي الأخير”.

وأعلن بيان لحماس في وقت سابق من يوم السبت على تلغرام، إطلاق صاروخ على جرافة للجيش الإسرائيلي، قبل أن تطلق الحركة صاروخاً ثانياً على التعزيزات التي وصلت.

ويعد مقتل الجنود الثمانية أعنف حادث تتعرض له القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وحذرت وكالات الإغاثة من الوضع الإنساني المتردية في رفح، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو مليون فلسطيني يلجأون إليها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن نسبة كبيرة من سكان غزة يواجهون “جوعاً كارثياً وظروفاً شبيهة بالمجاعة”.

وسبق أن حث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعديد من زعماء العالم، إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحرب، فضلاً عن إصابة ونزوح مئات الآلاف.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي ووقوع 251 آخرين رهائن في غزة.