بالصور: الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفات

BBC
By admin
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حاجة مسلمة تصلي على جبل عرفات أثناء موسم حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.
طيور الحمام يتجمعون بالقرب من الحجاج المسلمين الذين يقفون على جبل عرفات أثناء حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.
التعليق على الصورة، سيواجه المسلمون الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، تحدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

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حاج يصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
حجاج مسلمون يصلون إلى جبل عرفات أثناء حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.
التعليق على الصورة، حجاج مسلمون يصلون على جبل عرفات أثناء موسم حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.
حاجة مسلمة تصلي على جبل عرفات أثناء موسم حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.
بدأ الحجاج المسلمون يتوافدون الى جبل عرفات منذ الساعات الأولى من النهار
حاجة تصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
قالت السلطات السعودية إن أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام
التعليق على الصورة، قالت السلطات السعودية إن أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام

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