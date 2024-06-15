بالصور: الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفات

بالصور: الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفاتBBC By admin 06/15/2024 Join Cedar News Telegram التعليق على الصورة، سيواجه المسلمون الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، تحدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في عملية رفح الماتادور الإسباني يكتسح كرواتيا بثلاثية نظيفة في كأس… الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم التعليق على الصورة، حجاج مسلمون يصلون على جبل عرفات أثناء موسم حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.التعليق على الصورة، قالت السلطات السعودية إن أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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