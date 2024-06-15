بالصور: الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفات

التعليق على الصورة، سيواجه المسلمون الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، تحدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

التعليق على الصورة، حجاج مسلمون يصلون على جبل عرفات أثناء موسم حج 2024، جنوب شرق مكة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو/حزيران 2024.

التعليق على الصورة، قالت السلطات السعودية إن أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج لهذا العام