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كأس العالم 2022: استبعاد فهد المولد من تشكيلة منتخب السعودية بسبب قضية تعاطيه المنشطات

By admin
لاعب المنتخب السعودي فهد المولد

Getty Images
كانت نتائج اختبار المولد البالغ من العمر 28 عاما، إيجابية في فبراير/شباط الماضي لعقار فوروسيميد المحظور

استُبعد المهاجم السعودي فهد المولد من تشكيلة منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، يوم الأحد، وذلك كـ “إجراء احترازي”، بعد فشله في اختبار المنشطات في وقت سابق من هذا العام.

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وكانت نتائج اختبار لاعب فريق الشباب السعودي البالغ من العمر 28 عاما، إيجابية في فبراير/شباط لعقار فوروسيميد المحظور، والذي يمكن استخدامه كعامل إخفاء لمنع اكتشاف المنشطات.

وتم منع المولد من اللعب لمدة 18 شهرا في مايو/أيار الماضي من قبل لجنة مكافحة المنشطات في السعودية.

وعلى الرغم من ذلك، خفّف المركز السعودي للتحكيم الرياضي الحظر في أواخر أغسطس/آب، وقرّر أن الفترة التي تم خلالها الإيقاف كافية.

لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” استأنفت القرار، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، من المتوقع فرض حظر أطول على الشاب البالغ من العمر 28 عاما، والذي تم إيقافه عن اللعب في عام 2019 لمدة عام واحد، بسبب المنشطات أيضا.

وأحالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى محكمة التحكيم للرياضة، ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية حكما بعد.

وقال المنتخب السعودي على حسابه على تويتر إنه “بعد الاطلاع على آخر التطورات في استئناف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات” وبعد التشاور مع المحامين السعوديين، قرّر المدرب هيرفي رينارد استبعاد المولد كـ “إجراء احترازي”.

https://twitter.com/SaudiNT/status/1591713724469227520?s=20&t=ozGiWEgOPtbfHlDCzindkA

واستعان رينارد بلاعب الوسط نواف العابد، الذي يلعب أيضا مع الشباب، كبديل للمولد.

وتأتي السعودية في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا في النهائيات، وتفتتح مشوارها في البطولة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

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