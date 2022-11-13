لبنان: كيف تتأثر حياة الناس بالفراغ الرئاسي والحكومي؟

Getty Images مجلس النواب اللبناني فشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الخامسة

يوم الخميس الماضي، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الخامسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.

وتعد هذه الجلسة الأولى، منذ مغادرة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، سدة الرئاسة، في 31 من الشهر الماضي، وقد عقد المجلس أربع جلسات نيابية سابقة، لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفشلت جميعها في انتخاب رئيس.

وبعد فشل المجلس للمرة الخامسة، في انتخاب رئيس للبلاد، كان لافتا تصريح نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي قال إنه “لايجوز أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية خاليا، لأن خلو السدَّةِ الأولى في الحكم يعطب الحياة الدستورية ويعيق تعافي البلاد”.

وأضاف ميقاتي، في كلمة له خلال رعايته الجلسة الافتتاحية، لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى، وغرف التمييز الأولى، العربية الأوروبية، في العاصمة بيروت إن “هواة التعطيل يجاهرون بالسعي لشلّ الحكومة، وهذا التعطيل والشلل في مطلق الأحوال لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين” موضحا أن “حكومة تصريف الأعمال بوضعها الحالي بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم”.

أما الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فكان قد تناول في خطاب متلفز الجمعة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، رؤيته للرئيس القادم، متمنيا أن يكون “مطمئنا للمقاومة، ومقدما المصلحة الوطنية”.، وقال نصر الله في خطابه إن الجماعة تريد رئيسا “مطمئنا للمقاومة، وشجاعا لا يخاف، ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يباع ولا يشترى”، بحسب تعبيره، مضيفا “الحزب لا يريد رئيسا يغطي المقاومة أو يحميها، بل رئيسا لا يطعنها في ظهرها”.

حسابات معقدة

وبفعل تعقد الحسابات، السياسية والطائفية في لبنان، فإن اختيار رئيس للبلاد، أو حتى تشكيل حكومة أو تكليفها، يستغرق في العادة أشهرا عديدة، وفي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور في سدة الرئاسة، جاء انتخاب ميشيل عون، رئيسا للبلاد بعد 46 جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين.

غير أن الفراغ السياسي القائم في لبنان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في ملفات ملحة، أهمها القيام بإصلاحات، يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.

وكان الرئيس السابق ميشيل عون، وفي رفض منه لقيام حكومة ميقاتي بصلاحيات الرئيس، قد وقع قبل مغادرته سدة الرئاسة، مرسوما يعتبر حكومة ميقاتي مستقيلة، وقد نفى ميقاتي من جانبه الخميس 10 تشرين الثاني/نوفمبر، مايقال عن سعي الحكومة، للقيام بدور الرئيس، إلا أن الخطوة التي اتخذها عون، وصفت من قبل العديد من القانونيين اللبنانيين، بأنها غير دستورية وأنها لاقيمة لها.

زيادة لأزمات الناس

ويعتبر مراقبون، أن الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان، يؤدي بدوره إلى استمرار التأزم الاقتصادي والاجتماعي، ويرون أنه يؤدي بشكل أساسي، إلى تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي من وجهة نظرهم، إلى استمرار معاناة اللبنانيين، من أزمات متصاعدة، من سعر الصرف، إلى أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وشح الأدوية وغير ذلك من أزمات.

ووسط كل ذلك الجدل، يرى جانب من اللبنانيين، أن انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة، لايمثل تهديدا للبنان، وأن التحدي الحقيقي يتعلق باصلاح جدي في مجال التشريعات وتطبيقها ، ويعتبر هؤلاء أن القوانين، التي تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها لاتفعل ، وأن تجربة الرئيس السابق ميشال عون، في هذا المجال تمثل أكبر دليل، إذ أدت المواجهة الشرسة التي قادها الرجل، مع المنظومة الحاكمة فعليا في البلاد، إلى نتائج مأساوية.

كيف يؤثر الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان على حياة الناس؟

إذا كنتم في لبنان حدثونا عن تجاربكم؟

لماذا فشل مجلس النواب على مدى خمس جلسات برلمانية في انتخاب رئيس؟

هل تتفقون مع من يرون أن غياب رئيس وحكومة دائمة سيؤدي إلى تفاقم أزمات اللبنانيين المعيشية؟

وما رأيكم فيمن يقولون بأن اللبنانيين لايحتاجون رئيسا ولا حكومة بقدر حاجتهم إلى إصلاح للمنظومة الحاكم بالكامل؟

ما هي توقعاتكم للمدة التي قد يستغرقها هذا الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 14 تشرين الثاني/ نوفمبر

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