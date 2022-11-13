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انفجار اسطنبول: أربعة قتلى وعشرات الجرحى في انفجار بشارع الاستقلال وسط المدينة

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انفجار اسطنبول

Reuters

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار في منطقة مزدحمة بوسط مدينة اسطنبول التركية، بحسب ما أعلنه حاكم المدينة.

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وقال علي يرلي كايا، على تويتر إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.

ولم يتضح سبب الانفجار، الذي يبدو أنه تم تصويره في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وعلى الفور انتقلت خدمات الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت مراسلة بي بي سي أورلا غيرين، الموجودة في المنطقة، إنه كان هناك حضور مكثف للشرطة حول شارع الاستقلال، الذي تم تطويقه بالكامل. وكانت طائرات الهليكوبتر تحلق في سماء المنطقة بينما كانت سيارات الإسعاف تتحرك ذهابًا وإيابًا.

وكان الشارع، الذي عادة ما يكون مكتظا بالمتسوقين، قد تعرض لهجوم سابق نفذه انتحاري في عام 2016.

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