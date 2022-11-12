شيرين عبد الوهاب تثير الانقسام بين جمهورها بعد قرارها العودة إلى زوجها السابق

شيرين عبد الوهاب تثير الانقسام بين جمهورها بعد قرارها العودة إلى زوجها السابق

عادت وسوم تتعلق بالمطربة بشيرين عبد الوهاب لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن خرجت الفنانة المصرية في أول تصريح علني لها بعد أزمتها الأخيرة لتعلن عودتها إلى طليقها حسام حبيب، وكتب كتابهما، بعد انفصالهما العام الماضي.

وقالت شيرين خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية” مساء الجمعة، “انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل”.

https://twitter.com/Elhekayashow/status/1591186646593982466?s=20&t=AM9f3DyLipNyyQ9tyu_8HA

مضيفة، خلال المقابلة التي شهدت بث صور لعقد قرانها، أن زوجها لا يزال “حب حياتها”، وأنها تريد “أن تكون حياتها الشخصية خاصة”.

https://twitter.com/Elhekayashow/status/1591189246945247232?s=20&t=A8y71HVcnW6Lr3UwaiNPww

مفاجأة صادمة

لكن، وكما هو متوقع، فقد كان هذا الإعلان بمثابة مفاجئة كبيرة لمتابعي النجمة المصرية، التي شغلت الرأي العام في مصر وعدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة.

إذ يأتي هذا الإعلان بعد دخول شيرين المستشفى للعلاج من الإدمان وخروجها منه قبل أيام بصحة جيدة، بعد أن شاعت أخبار حول تعرّضها للضرب من قبل شقيقها، نفاها الأخير في وقت لاحق.

وقبل ذلك، كانت قصة شيرين محط جدل منذ شهور، بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، وخرجت في تصريحات تلفزيونية تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب واستغلالها وسرقتها وعزمها على مقاضاته، وهي الاتهامات التي نفاها لاحقا حبيب.

وقد أدى كل هذا إلى تعاطف واسع مع الفنانة المصرية من قبل العديد من الفنانين والآلاف من رواد مواقع التواصل في مصر.

لذا كان لابد من أن يؤدي إعلانها العودة إلى طليقها حسام حبيب إلى ظهور الانقسام بين متابعيها.

انتقادات واسعة

تقول رهف في تغريدة “الذي ندم أنه دافع عن شيرين يضع لايك”، وتنشر صورة جلبت أكثر من ألفي إعجاب.

https://twitter.com/R738f/status/1589958477832601600

وينشر سامي تسجيلاً مصوراً يظهر مقدم برامج يستغرب من إعلان شيرين العودة إلى زوجها، كتب في تغريدته عبارة “لا تعليق”.

https://twitter.com/semo__095/status/1591186237301600256

بينما كتبت منصة “غورجيوس” على تويتر تغريدة ذكرت فيها ما زعمت أن شيرين قالته عن “استحالة” زواجها من حسام حبيب.

https://twitter.com/gorgeous4ew/status/1591214320972861441

https://twitter.com/nagam232/status/1591183006865453056

تضامن وتعاطف

يقول حسين زوين في تغريدة “شيرين، نحبك مع حسام أو بدونه،” وينشر فيديو يظهر فيه ما يبدو أنه أشخاص يحملون أضواء داخل حافلة معتمة، تتراقض على أنغام أغنية لشيرين عبد الوهاب.

https://twitter.com/zw_ain/status/1591192852557869056

وتقول إيناس على تويتر “الناس كلها بتنتقد علاقة شيرين وحسام كأن أغلبنا ماكانش عنده علاقة غير صحية بيطلع منها ويلف ويرجعلها”.

https://twitter.com/Annooosaaa/status/1591212933241270272

وتقول هبة في تغريدتها، “الناس يعلقون في علاقات غير صحية لأنهم يخشون أن يكونوا لوحدهم ولا يثقون بأحد”.

https://twitter.com/hn_hiba1/status/1591321504876490752

بينما تنشر “نوون” فيديو يتضمن “10 أسباب لحب شيرين”.

https://twitter.com/sheree_noon/status/1588970393590980613