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الجهاز المركزي وجريدة القبس: حملة لمقاطعة الجريدة بسبب مقال “يحارب” قضية البدون في الكويت

By admin
صورة تظهر مبنى الجهاز المركزي في الكويت

Gov.kw

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بدعوات لمقاطعة جريدة القبس الكويتية، بعد نشرها في افتتاحية عددها الصادر في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني مقالاً بعنوان “دعم الجهاز المركزي واجب وطني”.

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وأشارت الجريدة في افتتاحيتها إلى ما وصفتها بـ”الحملة الجائرة والشعواء ضد هذا الجهاز، المنوط به معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عبر وسائل التواصل، وتحولها إلى هجوم ممنهج للنيل من هذا الجهاز الوطني، والانتقام من رئيسه”.

يأتي هذا بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل دعوات لإلغاء الجهاز المركزي، عللها أصحابها “بإخفاق هذه الهيئة الحكومية في إجاد حل لمشكلة البدون” بعد مرور 12عاماً على تأسيسها، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.

https://twitter.com/alqabas/status/1590076631133323265

افتتاحية الجريدة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوبلت هذه الافتتاحية بانتقادات واسعة النطاق، إذ وصفها كثير من المغردين بأنها “ظالمة لحقوق الكويتيين البدون، الذين يستلم ملفهم الجهاز المركزي في الكويت”.

وتصدرت موقع التدوينات القصيرة تويتر وسوم مثل #مقاطعة_القبس_واجب_وطني و #مقاطعة_الجهاز_المركزي_واجب_وطني ، رداً على مقال الجريدة.

https://twitter.com/R_AlQuhaisan/status/1590516197480894464

https://twitter.com/Om19_/status/1590218918438002690

https://twitter.com/DrAnwarHayati/status/1590162696695316480

https://twitter.com/NAJEMABDULLAH1/status/1590219858536730625

https://twitter.com/abdullah_E_q8/status/1590294072865931264

انتقادات ودعوات لمقاطعة الجريدة

كما انتشرت عبر تويتر اتهامات لجريدة القبس بعدم المهنية، ووصفها منتقدوها بأنها “غير محايدة” و”تسيء لأخلاق الكويت” و”تثير الفتنة”.

https://twitter.com/1krbooosh/status/1590545551611002891

https://twitter.com/Ru2a_AL/status/1590275959823138816

https://twitter.com/drshargaan/status/1590245759659958274

https://twitter.com/zahra99919/status/1590086918930587648

مطالبات بإلغاء الجهاز المركزي

وبمناسبة مرور 12 عاماً على تأسيس “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين صورة غير قانونية” في الكويت، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، و”إخفاقه” حتى الآن في إيجاد حل لقضية البدون، فقد انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات لإلغاء هذه الجهة الحكومية.

https://twitter.com/trend_kuw/status/1590459361222328320

https://twitter.com/_ABO__SOUD/status/1590499325729087489

https://twitter.com/h_bo3bass2/status/1590228058631700480

محمد البرغش، الناشط والمدافع عن حقوق مجتمع البدون، نشر تسجيلاً مصوراً تساءل فيه عن “أسباب تعطل حلول قضية الكويتيين البدون”، وطالب فيه “بالعدل والإنصاف” حيال هذه القضية.

https://twitter.com/mohALbargsh/status/1590276569804988417

وكان البرغش قد نظم إضراباً عن الطعام في أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بـ”الحقوق الإنسانية الأساسية” للبدون في الكويت.

ولم يصدر حتى توقيت نشر هذا التقرير أي تعقيب من صحيفة القبس إزاء دعوات مقاطعتها، ولا من الجهاز المركزي إزاء الانتقادات الموجهة له والمطالبات بإلغائه.

من هم البدون؟

  • يعيش أكثر من 100 ألف من البدون حالياً في الكويت.
  • أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أية وثائق تثبت انتمائهم للكويت.
  • تعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال.
  • يعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.
  • يطالب البدون بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

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