Cedar News
Lebanon News


BBC

مظاهرات إيران: ممثلة إيرانية بارزة تعلن دعمها للاحتجاجات على إنستغرام

By admin

q

127575999 314690986 1174549563495526 6379419751178220155 n r9u6RD
مواضيع متعلقة

الانتخابات النصفية الأمريكية: لماذا لم تصل “الموجة…

الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا: لماذا يتوافد الشبان الألبان…

أعلنت الممثلة الإيرانية البارزة ترانه عليدوستي عن تضامنها مع المظاهرات المناهضة للحكومة عبر حسابها على إنستغرام، من خلال نشر صورة من دون غطاء رأس.

وحملت عليدوستي لافتة كتب عليها شعار “جين جيان آزادي” أو “امرأة، حياة، حرية”، والذي أصبح صرخة مشتركة للحشد بين المحتجين.

تعدّ خطوة الممثلة ذات الشهرة العالمية تحدياً للسلطات في بلادها، على وقع الاحتجاجات المستمرة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وعليدوستي واحدة من أنجح الممثلات الإيرانيات، ولها حضور بارز في السينما منذ سنوات مراهقتها، وتعرف بدفاعها عن حقوق النساء وحقوق الإنسان.

الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً، هي بطلة أفلام المخرج أصغر فرهادي الحائز على جوائز سينمائية دولية عدة، ومن بينها “البائع” الذي حصل على أوسكار أفضل فيلم أجنبي، إلى جانب فيلمه الشهير “بخصوص إيلي”.

كما شاركت في فيلم “شيرين” للمخرج الراحل عباس كياروستامي، وأدت دور البطولة في الفيلم الأخير للمخرج الشاب سعيد روستايي “إخوة ليلى” الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي هذا العام.

وتعهدت الممثلة في منشور على انستغرام بالبقاء في وطنها “بأي ثمن”، قائلةً: “أنا التي سأبقى هنا ولا نية لدي بالمغادرة”.

وأضافت: “سأقاتل من أجل وطني. سأدفع أي ثمن للدفاع عن حقوقي، والأهم من كل ذلك أنني أؤمن بما نبنيه معا اليوم”.

ويقول نشطاء محليون في حقوق الإنسان إن 328 شخصاً على الأقل قتلوا، واعتقل أكثر من 14 ألف آخرين، منذ بدء الاحتجاجات.

ويعد منشور النجمة أحدث لفتة دعم من قبل شخصيات بارزة في الفنون والرياضة في إيران.

ودعم نجم كرة القدم الإيراني، سردار آزمون الشهر الماضي، المتظاهرين وسط تصاعد العنف من قبل الحكومة، بحسب تقارير. وندد مهاجم بايرن ليفركوزن، في منشور على إنستغرام، بالقوى الأمنية، قائلاً: “عار عليكم لأنكم تقتلون بسهولة شعب إيران، ولتحيا نساء إيران. وعاشت الإيرانيات!”

ويتعرض الكثير من الفنانين السينمائيين لضغوط في إيران حتى منذ ما قبل الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بوفاة أميني.

ولا يزال المخرجان الحائزان على جوائز دولية محمد رسول أف وجعفر بناهي قيد الاحتجاز بعد اعتقالهما في وقت سابق هذا العام.

وكانت ترانه عليدوستي قد أعلنت خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي هزت البلاد أن الإيرانيين هم “ملايين الأسرى” وليسوا مواطنين.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

الجهاز المركزي وجريدة القبس: حملة لمقاطعة الجريدة بسبب مقال “يحارب” قضية…

BBC

إيلون ماسك: دعوات في الولايات المتحدة للتحقيق في علاقة مالك تويتر الجديد ببلدان…

BBC

مطاعم كنتاكي تعتذر للألمان بعد رسالة ترويجية “غير مقبولة”

BBC

هل أعاد مؤتمر المناخ أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى الصدارة؟

BBC

مؤتمر المناخ 2022: لماذا يشارك صناع الوقود الأحفوري في النقاشات حول مستقبل البيئة؟

BBC

إيران طوّرت صاروخا باليستيا “خارقا وقادرا على اختراق كل الأنظمة الدفاعية”

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

البيتكوين: بينانس تتراجع عن صفقة الاستحواذ على “إف تي…

فيلم عن تجنيد هنديات في تنظيم الدولة الإسلامية يثير الجدل

روسيا وأوكرانيا: تقديرات أمريكية بمقتل 200 ألف عسكري من…

ليفربول: يورغن كلوب يتحدث عن التقارير بشأن خطط بيع النادي

علاء عبد الفتاح ورحلته من برمجة الكمبيوتر إلى “أشهر…

1 من 4٬538

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More