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ليفربول: يورغن كلوب يتحدث عن التقارير بشأن خطط بيع النادي

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يورغن كلوب

Getty Images
بدأ كلوب مع ليفربول في تشرين الأول/أكتوبر 2015

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه ملتزم تجاه الفريق الإنجليزي بغض النظر عن مستقبل ملكية النادي.

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وصدر عن الشركة المالكة “فينواي سبورتس غروب” أنها تبحث عن استثمار جديد، لكن بعض التقارير زعمت أنها تريد بيع ليفربول بالكامل.

وأثارت الخطوة الشك لدى بعض مشجعي ليفربول القلقين من اضطراب محتمل في أنفيلد، وسط تساؤلات عن مستقبل يورغن كلوب.

وفاز الريدز على فريق “ديربي كاونتي” يوم الأربعاء بضربات الترجيح في مباراة ضمن بطولة كأس كاراباو.

وتحدث كلوب للمرة الأولى منذ ورود الأخبار حول الشركة المالكة يوم الاثنين، وقال إنه لن يذهب إلى أي مكان، وإن الأنباء لم تؤثر على خططه بشأن الفريق.

وقال كلوب “ما قرأته هو أنه يبحثون عن استثمار. إنها فكرة جيدة، هذا يعجبني”.

وأضاف :”لكن هذا لم يشتت الانتباه إطلاقا حول التحضير. اللاعبون لم يسألونني، وبالنسبة لي هذا لا يعني شيئا”.

وتابع كلوب بالقول: “تربطني علاقة رائعة مع أف أس جي. أحب فعلا كيف تسير الأمور، لكن إن تغيّرت، أنا ملتزم مع النادي وهذا ليس له علاقة بالناس هنا”.

وقال كلوب إن أي مقارنة مع تشيلسي، الذي أجرى مالكوه تغييرات كبيرة في الكواليس، وصلت في النهاية إلى إقالة المدرب توماس توخيل، هي مقارنة غير صالحة.

“الوضع مختلف تماما. كان لا بد من بيع تشيلسي، بسبب وقوع المالك في مشاكل وكان الوضع ملحا. ليس لدينا هذه الحالة هنا”.

وأضاف كلوب “من المهم أن نواصل العمل والتخطيط أثناء حدوث هذا الإجراء”.

وقال إن “هذه الأشياء تستغرق وقتا، وفي غضون ذلك الوقت علينا أن نستمر في المضي قدما. سأحرص على أن يكون الوضع على هذا النحو”.

وأكد كلوب “حاليا لم يحدث شيئا. إنها مجرد أخبار. ولم يصب أحد بنوبة قلبية وصرخ يا إلهي. مهما سيحدث سنتعامل معه”.

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