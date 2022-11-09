كأس العالم 2022: لاعب بايرن ميونخ غوريتسكا يدين تعليقات سفير قطر للمونديال خالد سلمان عن المثليين

Getty Images لعب غوريتسكا 44 مباراة للمنتخب الألماني

أدان لاعب فريق بايرن ميونخ، ليون غوريتسكا، تصريحات سفير كأس العالم 2022 في قطر، خالد سلمان، عن المثليين، واصفاً إياها بأنها من الأزمنة الغابرة.

وقال اللاعب الدولي القطري السابق في حديثه عن المثلية الجنسية بأنها “خلل عقلي”. وطالب المثليين المسافرين إلى قطر، لمشاهدة مباريات كأس العالم، “بتقبل قوانيننا”.

ورفع المشجعون في المباراة، التي فاز بها بايرن ميونخ على فيردر بريمن ((6 مقابل 1)، لافتة تندد بتصريحات سلمان.

وتحدّث غوريتسكا بعد المباراة إلى وسائل الإعلام الألمانية، قائلاً: “إنها تصريحات مجحفة جداً، تعكس أفكار رجل جاء من الأزمنة الغابرة”. وأضاف: “لا تجد ما تقوله، عندما تسمع مثل هذا الكلام من رجل كان سفيراً لكأس العالم، قبل انطلاق المباريات”.

وقال سلمان في مقابلة مع قناة “زد دي أف” إن “المثلية الجنسية حرام، وتعرفون ما هو الحرام. أنا لست مسلماً شديد الالتزام، ولكن ما هو الحرام؟ إنه خلل في العقل”. وقال هذا الكلام، قبل أن يوقف أحد مرافقيه المقابلة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيرند نويندورف، إن تصريحات سفير كأس العالم أصابته “بصدمة”.

وأضاف في حديث مع صحيفة بيلد الألمانية: “هذا التصريح يسيء إلى مجمل مجتمع المثليين، ويكشف عن إشكالية كبيرة في العلاقة مع حقوق الإنسان. على الفيفا أن تنظر فيما إذا كانت لجنة الأخلاقيات مخولة لتناول القضية”.

Getty Images المشجعون رفعوا لافتة تدين تصريحات سلمان

وأضاف نويندورف أنه تحدّث إلى لاعب أستون فيلا والمنتخب الألماني السابق، توماس هتسيلبرغر، الذي أفصح عن مثليته في 2014.

“تحدثت مع توماس عبر الهاتف، بخصوص هذا الأمر. ونحن متفقان على أن تصريحات سفير كرة القدم مرفوضة وأصابتنا بالصدمة”.

ولقيت تصريحات سلمان تنديد منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” وحملة الدفاع عن حقوق المثليين All Out.

وعبرت المنظمة عن قلقها بشأن معاملة المثليين في قطر، إذ يعاقب القانون على إقامة علاقات جنسية بين أفراد من الجنس الواحد بعقوبات تترواح بين الغرامة المالية والإعدام.

وكان القائمون على تنظيم نهائيات كأس العالم رفعوا شعار “مرحباً بالجميع”، ولن يتعرض أحد للتمييز، ولكن المدير التنفيذي في لجنة تنظيم كأس العالم، ناصر الخاطر، قال إن الحكومة لن تغير قوانينها المتعلقة بالمثلية الجنسية، داعياً الزائرين إلى “احترام ثقافتنا”.

وراسل الفيفا أخيراً اتحادات الدول المشاركة في كأس العالم داعياً إياها إلى “التركيز على كرة القدم” بدل التركيز على المسائل المثيرة للجدل.

وتعرضت الرسالة التي وقعها رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفنتينو، إلى الانتقاد، من قبل “هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، وناشطين في الدفاع عن المثليين في انجلترا وويلز.

كأس العالم 2022: عشرة اتحادات أوروبية ترد على خطاب الفيفا الذي يطالب بـ “التركيز على كرة القدم”

كأس العالم 2022: الفيفا يطلب من الدول المشاركة في مونديال قطر “التركيز على كرة القدم”

وقالت 10 اتحادات أوروبية، بما فيها اتحاد الكرة الانجليزي واتحاد ويلز، إن “حقوق الإنسان مبدأ عالمي يسري في كل مكان”.

ويعتزم عدد من اللاعبين على تنظيم احتجاجات سلمية، وقرر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، رفقة قادة منتخبات أخرى من بينها المنتخب الألماني حمل شارة “حب واحد” لدعم التنوع والشمول.

وقالت لاعبة المنتخب الإنجليزي للسيدات، بيث ميد، التي أفصحت عن مثليتها، إنه من “المؤسف” أن تقام نهائيات كأس العالم في قطر.