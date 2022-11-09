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روسيا وأوكرانيا: مقتل نائب حاكم خيرسون الذي عينته روسيا في حادث سيارة

By admin
نائب حاكم خيرسون، كيريل ستريموسوف

Getty Images
كان نائب حاكم خيرسون الذي نصبته روسيا، كيريل ستريموسوف معروفا بتصريحاته العدوانية.

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن نائب حاكم خيرسون الذي نصبته روسيا، كيريل ستريموسوف، قُتل.

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ونقلت تلك الوسائل عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إنه توفي في حادث سيارة.

وعين ستريموسوف، البالغ 45 عاما، في منصبه بعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

وكان من أبرز مؤيدي الاحتلال الروسي، وعرف بتصريحاته العدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

خارطة

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وكان ستريموسوف مطلوباً بتهمة الخيانة من قبل الشرطة الأوكرانية.

واستهدف العديد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا في أوكرانيا المحتلة في هجمات.

ومازالت خيرسون، المركز الإقليمي الأوكراني الوحيد الذي استولت عليه القوات الروسية بعد غزو فبراير/شباط، تتعرض لهجمات أوكرانية مضادة.

وكان ستريموسوف، في الأيام الأخيرة، يحث المدنيين على مغادرة الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في مواجهة التقدم الأوكراني، وسط مؤشرات إلى احتمال تخلي القوات الروسية عن المدينة.

وتتهم أوكرانيا روسيا بترحيل السكان المحليين قسرا.

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