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دونالد ترامب يحذر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

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ترامب وحاكم فلوريدا دي سانتيس

Getty Images

حذر الرئيس السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، قائلا إن ذلك سيضر بالحزب الجمهوري.

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وقال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: “أعتقد أنه (دي سانتيس) سيرتكب خطأ. أعتقد أن القاعدة (الجماهيرية للحزب) لن تحب ذلك”.

كما هدد ترامب بالإفصاح عن معلومات خاصة بالسياسي البالغ 44 عاما، دون تقديم تفاصيل.

وجاءت تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء. وتشير التوقعات إلى أنه أعيد انتخاب دي سانتيس في منصب حاكم فلوريدا.

ويعتقد ترامب ودي سانتيس يرغبان في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وقال ترامب لشبكة فوكس: “لا أعرف ما إذا كان سيترشح. أعتقد أنه إذا ترشح، فقد يؤذي نفسه بشدة. أعتقد حقًا أنه قد يؤذي نفسه بشدة”.

وأضاف “لا أعتقد أنه سيكون في صالح الحزب”.

وشدد ترامب على أنه في حال إعلان دي سانتيس عن ترشحه للرئاسة، فإنه سيكشف “أشياء عنه لن تكون جيدة للغاية”.

وقال: “أعرف عنه أكثر من أي شخص آخر، ربما بخلاف زوجته”.

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة المعلومات التي يعرفها، لكنه سبق له أن وجه تهديدات بالإفصاح عن معلومات ضارة عن منافسيه.

ووصف لاحقا خصمه المحتمل بأنه “رجل جيد” ونفى وجود خلاف بينهما. قال ترامب: “إنه ليس في شجار معي، وأنا أتصدر في استطلاعات الرأي”.

ويعد دي سانتيس وافدا جديدا نسبيا على السياسة لكنه ارتقى إلى الصدارة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019. وقد وضع نفسه كبطل متحمس للتيار المحافظ.

ومن المتوقع أن يهزم دي سانتيس منافسه الديموقراطي تشارلي كريست، ليستمر في منصب حاكم لولاية فلوريدا، وفقا سي بي إس نيوز شريك بي بي سي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، وهو أحد سكان ولاية فلوريدا، للصحفيين المجتمعين خارج مركز اقتراع في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه صوت لصالح دي سانتيس.

والتزم دي سانتيس الصمت بشأن الترشح المحتمل للرئاسة، لكن التكهنات لا تزال قائمة.

في غضون ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إنه سيصدر “إعلانا مهما للغاية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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