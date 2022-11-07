قرعة دوري أبطال أوروبا: مرة أخرى، ليفربول يواجه ريال مدريد في الموسم الحالي من البطولة

قرعة دوري أبطال أوروبا: مرة أخرى، ليفربول يواجه ريال مدريد في الموسم الحالي من البطولة

Getty Images للمرة الرابعة في ستة مواسم سيواجه ريال مدريد ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بات من المقرر أن يواجه ليفربول حامل اللقب ريال مدريد في دور الـ16 من الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا.

وهذا ما أفضت إليه القرعة التي أجريت بين الـ16 فريقا المشاركة في البطولة، في ما بدا تكرارا لنهائي الموسم الماضي.

وقد فاز ريال مدريد، الفائز بالبطولة 14 مرة، على ليفربول 1-0 في نهائي العام الماضي في باريس بفضل هدف من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من زمن المبارة.

كما وضعت القرعة مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة فريق نادي آر بي لايبزيغ الألماني، بينما يواجه توتنهام العملاق الإيطالي أي سي ميلان.

وسيواجه تشيلسي خصما ألمانيا أيضا هو بوروسيا دورتموند. بينما يقابل بطل فرنسا باريس سان جيرمان النادي الألماني بايرن ميونيخ.

وكانت نتيجة القرعة للفرق المتبقية كالتالي: كلوب بروج ضد بنفيكا، وفرانكفورت أمام نابولي، وأخيرا إنتر ميلان مقابل بورتو.

وستقام مباريات الذهاب في دور الستة عشر في الفترة من 14 إلى 15 و21 إلى 22 من فبراير/ شباط، فيما ستقام مباريات الإياب في الفترة من 7-8 و14-15 من مارس/ آذار.

المتنافسان التاريخيان يجتمعان مرة أخرى

هذه هي المرة الرابعة في ستة مواسم التي يواجه فيها ليفربول، الفائز باللقب ست مرات، منافسه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفي اثنتن من تلك اللقاءات النهائية، والتي كانت في موسمي 2017-2018 و 2021-2022، فاز ريال مدريد على ليفريول.

كما أطاح بطل أسبانيا أيضا بليفربول في ربع النهائي في موسم 2020-2021.

وقد شارك ليفربول، فريق المدرب يورغن كلوب، في ثلاثة من آخر خمسة نهائيات للبطولة الأوروبية، بما في ذلك الموسم الماضي في باريس، ولم يتفوق عليه في عدد مرات الفوز بالبطولة سوي ميلان وريال مدريد.

ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تنظيم المباراة النهائية، التي هُزم فيها فريق الريدز في باريس، بأنه “فشل ذريع” بعد تعرض المشجعين للسرقة وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خارج استاد فرنسا وتأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة.

BBC Sport

واعتمد الاتحاد الاوروبي في بيانه النهائي عقب المباراة النهائية في 28 من مايو/ آيار على تقرير تضمن فحص أكثر من 480 شهادة من قبل المؤيدين والصحفيين من قبل لجنة مستقلة، تضمنت البروفيسور فيل سكراتون، الذي سبق أن قاد تقريرا عن كارثة استاد هيلزبره عام 1989.

وفي نهائي 2018، سجل غاريث بيل هدفا رائعا حيث فاز ريال مدريد بلقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على ليفربول.

تاريخ ثري لريال مدريد وليفربول

وقال المعلق الرياضي في راديو بي بي سي، جون موراي، إن مباراة ليفربول ضد ريال مدريد تأتي فعلا على رأس قائمة مباريات البطولة. فقد جاء ليفربول في المركز الثاني في مجموعته وكلفهم ذلك كثيرا إذ وضعهم ذلك في مواجهة حامل اللقب من الموسم الماضي ريال مدريد.

فإذا لم تفز بالمركز الأول في مجموعتك، فإنك تخاطر باللعب ضد أحد أكبر الأبطال الحقيقيين وهذا ما فعله ليفربول.

وقد لعب الفريقان أمام بعضهم البعض في نهائي الموسم الماضي، ذلك النهائي المثير للجدل مع كل المشاكل المحيطة بالمباراة في استاد فرنسا. ولديهما تاريخ غني جدا في مواجهة بعضهما، لكنه ليس تاريخا طويلا أو عميقا.

فعلى الرغم من أنهما لم يلعبا مع بعضهما البعض بشكل متكرر بشكل خاص، لكن بالتأكيد تفوق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي على ليفربول في المواسم الأخيرة. وقد أطاحوا بليفربول من ربع نهائي الموسم قبل الماضي ثم النهائي المذهل في كييف في 2018 والذي فاز به ريال مدريد ايضا.