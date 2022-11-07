باوربول: مَن يربح 1.9 مليار دولار قيمة أكبر جائزة يانصيب في العالم؟

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ارتفعت قيمة جائزة يانصيب باوربول الأمريكية الكبرى إلى 1.9 مليار دولار، وذلك بعد عدم فوز أي تذكرة في السحب الذي أجري يوم السبت على الجائزة.

وعلى مدى ثلاثة أشهر، لم يحالف الحظ أحدا للحصول على جائزة اليانصيب الأكبر في العالم بعد 39 عملية سحب متتالية.

وتشير الاحتمالات، في سحب يوم الاثنين، إلى فوز شخص واحد من بين 292.2 مليون مشارك، بحسب القائمين على الجائزة.

وكانت أكبر جائزة يانصيب عالمية قد سجّلت قيمة 1.59 مليار دولار في عام 2016 وقد وُزّعت على ثلاثة مشتركين.

وعلى الرغم من عدم إعلان فوز أي شخص بالسحب الذي أجري يوم السبت، كانت هناك 16 تذكرة جاءت أرقامها مطابقة للأرقام الخمسة الرئيسية ليفوز كلّ واحد من أصحابها بـمليون دولار.

ويكلف شراء تذكرة يانصيب باوربول 2 دولار.

وللفائز بالجائزة الكبرى أن يختار بين الحصول على قيمتها نقدا ودفعة واحدة، أو على أقساط سنوية على مدى 29 عاما. ويفضل معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة.

وتُنظّم لعبة يانصيب باوربول منذ عام 1992، وتُجرى في 45 من أصل 50 ولاية أمريكية، بينها العاصمة واشنطن، وأراضي بورتريكو التابعة للولاية المتحدة، فضلا عن جزر العذراء، فيرجن آيلاند، الأمريكية.

ويتعين أن تتطابق الأرقام الستة على التذكرة مع الأرقام الستة التي يُعلن عنها في أثناء السحب على الجائزة.

وفي حال اختار أكثر من شخص الأرقام الستة نفسها الفائزة في السحب، فإنهم يتقاسمون قيمة الجائزة.

وكان آخر فوز بجائزة يانصيب باوربول الكبرى في الثالث من أغسطس/آب الماضي. وبلغت قيمة الجائزة 206.9 مليون دولار، وقد اختار الفائز أن يحصل على قيمة الجائزة نقدا ودفعة واحدة.