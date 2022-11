آرون كارتر: وفاة مغني الراب شقيق أحد أعضاء فرقة باكستريت بويز عن عمر 34 عاما

Getty Images

توفي الفنان ومغني الراب آرون كارتر عن عمر يناهز 34 عاما.

وكان آرون الأخ الأصغر لنيك كارتر العضو البارز في الفرقة الغنائية الأمريكية باكستريت بويز.

وقال موقع تي إم زد – TMZ – التابع لمؤسسة فوكس الإعلامية إنه عُثر على كارتر ميتا في حمام منزله في لانكستر، بولاية كاليفورنيا، صباح السبت. وأكد ممثلون عن فريقه وفاته.

وقالوا “إن الأمور في الوقت الحالي سيئة للغاية، نحاول معرفة ما حدث وما سبب ذلك”.

وأضافوا “نحن منزعجون تماما مثل الجميع، ونأمل أن يتمكن محبوه من التعبير عن تضامنهم والدعاء لعائلته”.

وذكر موقع تي إم زد أن شرطة لوس أنجليس وصلت إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) بعد تلقي تقرير عن موته.

وبدأ كارتر حياته المهنية كمغن مع فرقة باكستريت بويز وشارك معهم في عدد من الجولات والحفلات الموسيقية، كما كان ناجحا أيضا كمغن منفرد في وقت لاحق.

وفي أواخر التسعينيات، بيعت ملايين النسخ من ألبوماته الأربعة، وكان أول ألبوم له عندما كان عمره تسع سنوات فقط.

آرون كارتر هو الأخ الأصغر لنيك عضو فرقة بكستريت بويز

وأصدر ألبومه الثاني (Come Get It)، عام 2000 الذي حصد لقب الألبوم البلاتيني ثلاث مرات.

واحتوى الألبوم على مجموعة من أغانية الفردية مثل: Want Candy, Aaron’s Party (Come Get It) and That’s How I Beat Shaq.

وبعد نجاح ألبومه، تعاون مرة أخرى مع فرقة باكستريت والمغنية بريتني سبيرز في أغنية: آI Did It AgainI Did It Again

ومع تقدمه في السن، انتقل كارتر إلى موسيقى الراب، وظهر أيضا في المسرحيات الموسيقية في برودواي وعلى البرنامج التلفزيوني الأمريكي: دانس ويذ ذا ستارز “الرقص مع النجوم”.

كما واجه عددا من المشاكل، أبرزها دخوله لمصحات إعادة تأهيل المدمنين عدة مرات، وإعلان إفلاسه عام 2013 بعد تراكم ملايين الدولارات من الديون عليه، أغلبها متعلق بالضرائب.

كما لاحقته السلطات عدة مرات بتهمة حيازة المخدرات والقيادة المتهورة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه لا يريد أن ينظر إليه على أنه “حطام قطار”.

وقال للصحيفة “أنا لست كما يحاول بعض الناس أن يرسموني. إذا أراد شخص ما نعتي بحطام قطار، فقد كنت قطارا تم تدميره عدة مرات وخرجت من العديد من الأشياء المختلفة”.

وقد رُزق كارتر بطفل أسماه برنس في عام 2021. ووفقا لرواية صحيفة هوليوود ريبورترز الإلكترونية، فقد دخل في وقت سابق من هذا العام في عيادة إعادة التأهيل في محاولة للحصول على حضانته.

وبعد الإعلان عن وفاة كارتر، أصدرت والدة برنس، ميلاني مارتن، بيانا تقول فيه “إنها لا تزال تحاول تقبل هذا الواقع المؤسف الذي تعرض له”.

وأضافت “صلواتكم ودعاؤكم موضع تقدير كبير”.

ونشرت شخصيات أخرى من عالم الفن الذين اشتهروا في نفس زمن كارتر رسائل خاصة يتذكرون فيها المغني الراحل.

وقالت الممثلة هيلاري داف إن كارتر كان لديه “سحر ظاهر وبارز” ، وقال تايلر هيلتون نجم مسلسل ون تري هيل إن أخبار وفاته “مفجعة”.