مؤتمر المناخ 2022: هل يولي المواطن العربي قضايا البيئة والمناخ اهتماما؟

Getty Images مجموعة من الناشطين النباتيين الذين يدعون لعدم تناول اللحوم يتظاهرون خارج مقر قمة المناخ في شرم الشيخ

تبدو قضايا البية وتغير المناخ عالميا، ورغم أهميتها، بعيدة بصورة كبيرة،عن اهتمامات المواطن العربي، الذي يعاني معاناة متعددة الأبعاد، بدءا من تدبير احتياجاته اليومية، وحتى معاناته في مجال الحريات.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه أمس، قمة تغير المناخ الدولية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم، فإن واقع الحال يشير إلى أن المواطن العادي، في مصر والمنطقة العربية، قد لايعي أو لايهتم بأبعاد القضايا الملحة التي ستناقشها هذه القمة.

ورغم أن قضايا تغير البيئة والمناخ، ليست قضايا نخبوية، يقتصر الاهتمام بها على طبقة معينة، يرى مراقبون أن الأمر لا يتعلق بأهمية تلك القضايا وتداعياتها، بل بالظروف المعيشية، التي يعيشها المواطن في المنطقة العربية، والتي تزداد قسوة، في ظل الأوضاع الراهنة، من ازدياد في الأسعار، ومعدلات البطالة والفقر.

على الجانب الآخر، يرى بعض المراقبين أنه بدا أن الضجة الكبيرة، التي سبقت مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ، وضعت نصب عينها هدفا محددا، وهو إنجاح المؤتمر فقط، وليس ترسيخ الوعي البيئي، لعلاج مشكلات مترسخة في مصر، ويعتبر المراقبون أن هناك فجوة كبيرة، بين الحشد الإعلامي للمؤتمر، والاهتمام الحقيقي من قبل السلطات، بقضايا البيئة والمشكلات التي تعاني منها البلاد، منذ فترة طويلة في هذا المجال، وبرأيهم فإن الأمر ينسحب على العديد من الدول العربية الأخرى.

ليست نخبوية وتضر بالجميع

يعتبر مختصون بالشأن البيئي، أن قضية البيئة وتغير المناخ، لا تمثل قضية نخبوية خالصة، لأن تداعيات التغير المناخي، وزيادة حرارة الأرض، تترك آثارها على جميع سكان الكوكب، سواء كانوا فقراء أوأغنياء، ووفقا للأمم المتحدة، فإن ارتفاع درجات حرارة الأرض، يؤدي إلى المزيد من التداعيات الضارة على البشر، مثل الجفاف والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحر الشديدة.

وتقول الأمم المتحدة على صفحاتها، إن ارتفاع درجات حرارة الأرض، يمثل السبب المباشر للتدهور البيئي، والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والاختلال الاقتصادي، والنزاعات والإرهاب، وتعتبرأن تغير المناخ، يمثل السبب الرئيسي لتنامي النزاعات، بفعل ما يؤدي إليه من ندرة الموارد، مثل الأراضي والغذاء والمياه، وهو مايؤدي إلى زيادة التنافس والنزاع عليها.

وتشير الأمم المتحدة أيضا، إلى أنه وفي العديد من مناطق العالم، هناك محاصيل زراعية، تجد صعوبة في البقاء، بعد أن ظلت في حالة ازدهار على مر القرون، الأمر الذي يضع الأمن الغذائي في العديد من المناطق، في موقف أكثر هشاشة، وتضيف أن عواقب ذلك ستلحق الضرر، بالفقراء وضعاف الحال، في المقام الأول.

تحذيرات جرينبيس

وكانت منظمة “جرينبيس” البيئية، قد حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي، من شح في المياه والغذاء، وموجات حر، وآثار سلبية خطيرة أخرى للتغير المناخي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان “على شفير الهاوية”، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد احترارا، بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، ما يعرّضها للتأثر بشكل كبير، بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه، ويركّز التقرير الصادر عن “مختبرات جرينبيس للبحوث”، في جامعة إكستر في المملكة المتحدة بشكل خاص، على ست دول عربية هي لبنان والإمارات والجزائر ومصر تونس والمغرب.

ويشير التقرير إلى أنه وفي الدول الست، التي تشملها الدراسة “سيكون هناك خطر كبير لشح المياه، في جميع المناطق، مما سيؤثر سلبًا على الزراعة وصحة الإنسان”، وتعتمد المنطقة على الواردات الغذائية “التي يمكن أن تتأثّر في حال أثّر “الجفاف وندرة المياه على المحاصيل في العقود المقبلة”.

هل تحوز قضايا البيئة وتغير المناخ على اهتمامكم؟ وماهي أولويات اهتمامكم قبل هذه القضية؟

كيف ترون انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ؟ وهل ترون أنها ستناقش قضاياكم؟

لماذا يرى البعض أن قضايا البيئة وتغير المناخ هي قضايا النخبة وليست قضايا الفقراء؟

وكيف ترون التحذيرات العلمية من أن التغير المناخي وزيادة حرارة الأرض سيؤدي إلى ندرة الغذاء وسيلحق ضررا بالفقراء بالدرجة الأولى؟

هل تلمسون آثارا للتغير المناخي في مظاهر الحياة في بلدانكم ومناطقكم؟

ما الذي تتوقعونه من قمة شرم الشيخ لتغير المناخ بما أنها تعقد في بلد عربي؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 7 تشرين الثاني/ نوفمبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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