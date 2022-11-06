حوادث الطيران: تحطم طائرة تنزانية في بحيرة فيكتوريا

تحطمت طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في مطار بمدينة بوكوبا شمالي غرب البلاد.

وقال مسؤول محلي إن “طائرة بريسيجن إير” كانت تقل 43 شخصا، تم إنقاذ 26 منهم ونقلهم إلى المستشفى.

وينتشر عمال الإنقاذ والصيادون المحليون فى مكان الحادث بحثا عن ناجين.

وتغمر المياه الطائرة بالكامل تقريبا بينما يطفو الذيل البني والأخضر فقط فوق الماء، ويحيط بها عمال الإنقاذ وقوارب الصيد.

ويقع أحد طرفي المدرج في مطار بوكوبا بجوار الشاطئ مباشرة.

يستخدم عمال الطوارئ الحبال لمحاولة سحب طائرة إي تي آر – 42 من بحيرة فيكتوريا، الأكبر في أفريقيا.

وقال ألبرت تشالاميلا، المسؤول الإقليمي البارز “نريد أن نرى ما إذا كانت معدات الهبوط عالقة حتى نتمكن من طلب المزيد من المساعدة الفنية لإخراجها من المياه”.

وكان الطياران وطاقم الطائرة من بين 17 شخصا لم يتم العثور عليهم بعد.

وأعربت الرئيسة سامية صولحو حسن عن تعازيها للمتضررين ودعت إلى الهدوء مع استمرار عملية الإنقاذ.

وكانت الطائرة في طريقها من دار السلام، كبرى مدن تنزانيا، إلى بوكوبا عبر موانزا عندما قيل إنها واجهت عاصفة وأمطارا غزيرة.

وتعد “بريسيجن إير” أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا وهي مملوكة جزئيا للخطوط الجوية الكينية. تأسست عام 1993 وتقوم بتشغيل رحلات داخلية وإقليمية.