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BBC

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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الملكة إليزابيث

BBC

توفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانياعن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أعلن قصر باكنغهام.

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وقال القصر في بيان رسمي “في سلام، أسلمت الملكة الروح في بالمورال بعد منتصف اليوم”.

وسافر كل أبناء الملكة إلى بالمورال، بعد أن وضعها الأطباء قيد إشرافهم.

وجاءت الوفاة وسط حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 15 دولة من دول اتحاد الكومنولث.

وشهد عصرها نهاية الإمبراطورية البريطانية في الخارج. وكانت رمزاً للاستقرار والاستمرار في عالم متغير.

واعتلت إليزابيث العرش في عام 1952 وشهد عهدها تغيرات اجتماعية هائلة.

وبوفاتها، يأتي تشارلز، أكبر أبنائها وأمير ويلز، في الصدارة لقيادة البلاد ملكا ورأس 14 دولة في اتحاد الكومنولث.

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