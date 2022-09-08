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BBC

كأس العالم 2022: تعرف على جدول مباريات مونديال قطر

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بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022

BBC

تنطلق في قطر النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

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ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم على الإطلاق تقام في العالم العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

كما أنها النسخة السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998).

للاطلاع على جدول مباريات البطولة أو تحميله وطباعته يرجى الضغط هنا.

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