آيفون 14: أبل تكشف عن مميزات هاتفها الجديد وأسرار عدد من منتجاتها الجديدة

آيفون 14: أبل تكشف عن مميزات هاتفها الجديد وأسرار عدد من منتجاتها الجديدة

كشفت شركة أبل الأمريكية النقاب عن هاتفها الجديد آيفون 14، الذي يمكنه الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ بالإضافة إلى تقنية الكشف عن حوادث السيارات، وذلك في مؤتمرها السنوي بمقرها في الولايات المتحدة.

وقدم عملاق صناعة التكنولوجيا والهواتف الذكية في العالم لجمهورها أربعة إصدارات من الهاتف الجديد في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، مع السماح بحضور الجمهور شخصيا لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد19.

كما عرضت الشركة أيضا ساعة جديدة يمكن ارتداؤها للرياضات الصعبة باسم ألترا ووتش (الساعة الفائقة).

وركز إعلان الشركة هذا العام على الجيل التالي من منتجات هواتف آيفون وساعات ووتش وسماعات إيربود.

وظهر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، بنفسه على خشبة المسرح في مسرح ستيف جوبز، داخل مجمع الشركة في كاليفورنيا، لكن العرض التقديمي للمنتجات كان مسجلا بالكامل مسبقا.

أبل تتراجع عن وعدها بإنتاج شاحن لاسلكي

شركة بريطانية تتحدى أبل وإيلون ماسك بهاتف ذكي يعمل عبر الأقمار الصناعية

الملايين من مستخدمي آيفون قد يحصلون على تعويضات مادية في دعوى قانونية

ساعة أبل: الاصدار الثامن

تحتوي ساعة أبل في اصدارها الثامن على عدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الكشف عن حوادث السيارات وأجهزة استشعار درجة الحرارة لتتبع دورات الإباضة لدى المرأة، وخيار وضع الطاقة المنخفضة الجديد.

كان الناس حذرين بشأن أجهزة تتبع الدورة الشهرية منذ إجراء تغييرات على تشريعات الإجهاض في الولايات المتحدة، وهناك مخاوف من أن البيانات المتعلقة بالدورة الشهرية يمكن استخدامها من جانب سلطات إنفاذ القانون، لكن أبل تقول إن البيانات الموجودة على أجهزتها ستكون مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر رمز مرور أو باستخدام القياسات الحيوية لجسم صاحب البيانات.

وقال جيف ويليامز، رئيس العمليات في أبل: “إننا نرتقي بالتزامنا تجاه صحة المرأة إلى مستوى أبعد”.

وقالت شركة أبل إن إشعارات دورة الإباضة الجديدة التي تظهر تلقائيا بأثر رجعي يمكن أن تساعد السيدات الراغبات في الحمل.

ويمكن للساعة الجديدة، إذا تم تفعيلها، مراقبة درجة حرارة الجسم كل خمس ثوانٍ طوال الليل، واكتشاف التغيرات الصغيرة التي يمكن أن تشير إلى بدء فترة الإباضة.

وثمة ميزة جديدة أخرى هي الكشف عن حوادث السيارات. باستخدام المستشعرات، ستتمكن الساعة من تحديد وقوع حادث خطير وستقوم تلقائيا بتوصيل من يرتديها بخدمات الطوارئ، وتحديد الموقع الدقيق وإخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

تتميز الاصدار 8 الآن أيضا بوضع الطاقة المنخفضة، وهي ميزة مستعارة من آيفون، والتي تساعد في إطالة عمر البطارية لتصل إلى 36 ساعة تشغيل عند الشحن الكامل.

يبدأ سعر الساعة الجديدة من 399 دولارا في الولايات المتحدة، و 419 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.

ساعة أبل ألترا

بساعة مقاومة للماء أثناء السباحة، ومقاومة للغبار، ومقاومة للكسر، أعلنت شركة أبل عزمها منافسة جارمن وبولار وغيرهما من صانعي الساعات المتينة.

وظهر عداء الماراثون المسافات الطويلة (ألتراماراثون) سكوت جيرك، في العرض التقديمي للساعة الجديدة، والتي ركزت على تصميم واجهه أكبر لتناسب الرياضات القاسية.

تتمتع جميع ساعات ألترا بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة عند شحنها مرة واحدة وعمر بطارية ممتد يصل إلى 60 ساعة، مع وعد من أبل بتوفير طاقة كافية لعملائها لإكمال سباق ألترا-ترايثلون الذي يشمل السباحة وركوب الدراجات والجري.

يبلغ سعر ساعة أبل ألترا 799 دولارا في الولايات المتحدة، و849 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.

آيفون 14

BBC الهواتف الجديدة قادرة على إرسال مكالمة طوارئ للمساعدة عبر الأقمار الصناعية

تطلق الشركة هاتفها الجديد بحجمين آيفون 14 العادي، وآيفون 14 بلس.

الهواتف الجديدة قادرة على إرسال مكالمة طوارئ للمساعدة عبر الأقمار الاصطناعية في حال عدم وجود شبكات اتصالات أو واى فاى. سيعرض الهاتف مكان مرور الأقمار الاصطناعية في سماء المنطقة ويوضح كيفية توجيه الجهاز إليها بشكل صحيح.

قد يستغرق إرسال رسالة أساسية عبر القمر الاصطناعي من 15 ثانية إلى بضع دقائق.

قال بن وود، كبير المحللين في مؤسسة سي سي إس إنسايت: “لا ينبغي الاستهانة بالاستثمار في إضافة قدرة قمر اصطناعي”.

وأضاف، “من المحتمل أن تكون أبل قد استغرقت سنوات لوضع كل شيء في مكانه الصحيح، بما في ذلك اتفاقية تجارية مع مزود الأقمار الاصطناعية غلوب ستار، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتمرير الرسائل إلى خدمات الطوارئ”.

ويعتقد المحلل التكنولوجي باولو بيسكاتور، أن الابتكار يمثل أخبارا جيدة للمستهلكين “في المناطق التي يصعب الوصول إليها”.

وقال بيسكاتور “إنه لأمر مشجع أن نرى مقدمي الخدمات يظهرون الجدية بشأن استخدام الأقمار الاصطناعية، ولا يزال الاتصال القوي والموثوق به أمرا مطلوبا بشدة بين جميع المستخدمين”.

كاميرا آيفون 14

أعلن عملاق التكنولوجيا عن كاميرا جديدة لهاتف آيفون 14 بدقة 12 ميغابكسل، قادرة على التقاط صور لأهداف سريعة الحركة، وتزعم الشركة أن هناك تحسنا بنسبة 49 بالمئة في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.

تضمنت الكاميرا الأمامية أيضا خاصية التركيز التلقائي لأول مرة للمساعدة في زيادة حدة صور السيلفي.

وفقا لشركة أبل، التقط مستخدمو آيفون أكثر من ثلاثة تريليونات صورة خلال 12 شهرا الماضية.

سعر هاتف آيفون 14 يبدأ من 799 دولارا أمريكيا و849 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.

آيفون 14 برو

أكبر تغيير في تصميم آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، هو الجزء العلوي من الشاشة حيث الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة والذي يشبه حبة الدواء المستطيلة.

استخدمت الشركة ميزة جديدة تسمى ديناميك آيلاند (الجزيرة التفاعلية لعرض معلومات وتفاعلات الهاتف في جزيرة منعزلة عن الشاشة)، لتحل محل الشق الأسود، والذي يشكو منه العديد من مستخدمي آيفون، ويمكن أن يتغير شكله اعتمادا على الإشعارات الموجودة.

التغيير الكبير الآخر هو أن الهاتف يمكن أن يظل دائما قيد التشغيل.

عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام ، تخفت الشاشة وينخفض معدل التحديث.

يأتي الهاتف باللون الأرجواني الغامق إلى جانب الأسود والفضي والذهبي.

يبلغ سعر آيفون 14 برو 999 دولارا أمريكيا و 1099 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.

إيربودز

يسهل العثور على سماعة إيربودز برو أكثر من العثور على سابقاتها. يأتي كل زوج مع نظام جديد للعثور على أي سماعات أذن فردية مفقودة، والتي تصدر رنينا عند سقوطها خارج العلبة.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل العلبة نفسها على السماعة الخاصة بها، والتي ستصدر صوتا أعلى عندما يُطلب منك ذلك بواسطة تطبيق اعثر على سماعتي.

يبلغ سعر سماعة إيربودز برو الجديدة 249 دولارا أمريكيا و 249 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.