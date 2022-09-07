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توماس توخيل: تشيلسي يقيل مدربه عقب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا

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توماس توخيل

Getty Images

أقال نادي تشيلسي الانجليزي مدربه توماس توخيل عقب الخسارة أمام نادي دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

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ويترك توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان السابق البالغ من العمر 49 عاما، ملعب ستامفورد بريدج بعد 20 شهرا من التحاقه بالنادي.

وكلف تود بويلي، مالك نادي تشيلسي، الفريق الفني المعاون لتوخيل بمهمة الإشراف على الفريق مؤقتا حتى يتم العثور على مدرب بديل.

وقال بيان للنادي إن المالكين يعتقدون أن هذا هو “الوقت المناسب” لتعيين مدرب جديد.

وجاء في البيان: “مع بلوغ مجموعة الملكية الجديدة 100 يوم منذ شرائها النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدما بالنادي، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذا الانتقال”.

وأضاف: “نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي. سيكون لتوماس مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده هنا”.

وتم تعيين توخيل في 26 يناير/كانون الثاني 2021، ليحل محل فرانك لامبارد. وقاد النادي للحصول على لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد أربعة أشهر فقط.

واستمر في انجازاته مع النادي وقاده للفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه.

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