Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

أنس جابر تصبح أول عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

By

أصبحت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد أن تغلبت على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش.

وفازت التونسية، التي حصلت على المركز الثاني في بطولة ويمبلدون يوليو/تموز الماضي، بمجموعتين 6-4 و7-6 بينما فازت الأسترالية بمجموعة واحدة 7-4.

مواضيع متعلقة

نتفليكس: دول خليجية تطالب المنصة بإزالة محتوى “يتعارض…

روسيا وأوكرانيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب…

وتعد أنس جابر، 24 عاما، أول لاعبة من أفريقيا تحقق هذا الإنجاز وتصل إلى دور الأربعة في الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستواجه أنس جابر الفرنسية كارولين غارسيا في الدور نصف النهائي.

وغالبا ما كانت اللاعبة، الملقبة بـ”وزيرة السعادة” في وطنها، تشعر بالقلق أثناء مواجهة المتألقة تومليانوفيتش، التي تغلبت على سيرينا ويليامز في مباراة مثيرة بالدور الثالث.

واعتذرت عن مشاعرها السلبية بعد ذلك قائلة مازحة: “أعتقد أنني سأطرد من منصبي كوزيرة للسعادة”.

وأثناء اللعب ضد تومليانوفيتش، بدا الإحباط في بعض الأحيان على اللاعبة التونسية، وألقت مضربها مرتين على الأرض.

وأضافت: “من الصعب التعامل مع الإحباط، وأنا أعتذر عن تصرفي”. “أردت أن أبقى هادئة لكن المضرب ظل ينزلق من يدي”.

ومع ذلك فقد نجحت في التماسك واستطاعت الفوز، لتستمر في سعيها للفوز بأول بطولة غراند سلام في تاريخها.

وقالت أنس جابر “أعلم أن لدي رغبة في الفوز ببطولة كبرى، كان علي أن أواصل العمل الجاد (بعد خسارة ويمبلدون) وها أنا في الدور قبل النهائي”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

الطفل شنودة والتبني: لماذا شغلت قضيته الرأي العام وأغضبت مسيحيين في مصر؟

BBC

وثائقي الكوكب المتجمد لبي بي سي يعود بصور فريدة ولقطات حية للانهيار الجليدي

BBC

لقاح فيروس كورونا: الصين تقر لقاحا مضادا عبر الاستنشاق

BBC

ليز تراس تلقي أول خطاب لها بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون

BBC

فيضانات باكستان: السلطات تكافح لمنع غرق مناطق أخرى بمياه أكبر بحيرة في البلاد –…

BBC

الهواتف الذكية: شركة بريطانية تتحدى أبل وإيلون ماسك بطرح هاتف ذكي يعمل عبر أقمار…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

روسيا وأوكرانيا: تقارير أمريكية تفيد بأن كوريا الشمالية تزود…

ليز تراس: سبعة تحديات كبرى تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية…

ثلاث خرافات بشأن أزمة الطاقة العالمية – الفايننشال…

روسيا وأوكرانيا: فنان أسترالي يزيل جدارية تظهر عناق جنديين…

روسيا وأوكرانيا: كييف تفصل آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا عن شبكة…

1 من 4٬340

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More