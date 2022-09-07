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نتفليكس: دول خليجية تطالب المنصة بإزالة محتوى “يتعارض مع القيم الإسلامية”

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طالبت دول خليجية منصة نتفليكس بإزالة المحتوى الذي “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية”، حسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية.

وحذرت جهات رقابية سعودية وخليجية في بيان من أن بعض المواد، ومن بينها محتوى موجه للأطفال، يتعارض مع القواعد التنظيمية المعمول بها.

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ولم يوضح البيان أية تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، واكتفى بالقول إن الجهات المعنية ستتابع مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وعرض التلفزيون السعودي الرسمي مقاطع غير واضحة من مسلسل الرسوم المتحركة “Jurassic World: Camp Cretaceous”، حيث تظهر فيها فتاتان في سن المراهقة تصارحان بحب بعضهما، وتقبلان بعضهما.

كما عرضت لقطات من الفيلم الفرنسي المثير للجدل Cuties في تقرير قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إلى جانب تعليق يتهم منصة نتفليكس بأنها “غطاء سينمائي لرسائل غير أخلاقية تهدد التنشئة الصحية للأطفال”.

وزعم مقطع فيديو آخر على موقع الإخبارية أن منصة بث الأفلام على الإنترنت “تروج للمثلية الجنسية من خلال التركيز المفرط على المثليين”.

كما أجرت القناة مقابلات مع العديد من الشخصيات العامة الخليجية الذين يتبنون نفس الاتهامات تجاه نتفليكس، ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.

https://twitter.com/gcamsa/status/1567131698617352194

وجاء في بيان نشرته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي طالبت منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وجاء في البيان أنه “لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون”.

وأضاف أن هذا المحتوى “يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وبناءً عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيها الموجهة للأطفال والالتزام بالأنظمة.”

وحذر البيان من أن الجهات المعنية “ستتابع الامتثال للتوجيهات” (من جانب المنصة)، و”في حالة استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ولم يكن هناك تعليق فوري من جانب نتفليكس.

وفي أبريل/نيسان الماضي، لم تعرض دور السينما في السعودية فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness بعد أن رفضت ديزني طلبا من السلطات السعودية لحذف “إشارات لمجتمع الميم”.

وبحسب ما ورد تم حظر فيلم الرسوم المتحركة Lightyear، الذي ظهرت فيه قبلة بين شخصيتين مثليتين، في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة في يونيو/حزيران.

كما اتهمت السلطات السعودية موقع يوتيوب الشهر الماضي بالسماح “بإعلانات غير لائقة” تنتهك القيم الإسلامية.

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