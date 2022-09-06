لقاح فيروس كورونا: الصين تقر لقاحا مضادا عبر الاستنشاق

Getty Images

أصبحت الصين أول دولة تقر لقاحا مضادا لفيروس كورونا يستخدم عن طريق الاستنشاق.

وصنع اللقاح بواسطة شركة “كان سينو بيولوجيكس” الصينية، ويحتوي على مكونات مماثلة للقاح المحقون الذي أنتجته الشركة ذاتها، باستخدام فيروس غير ضار كناقل للشفرة الجينية التي تعلم الجسم كيفية محاربة كوفيد.

وتقول الشركة إن لقاح Convidecia Air “كونفيديسيا إير”، الذي يتم استنشاقه كرذاذ خفيف، يمكن أن يوفر حماية جيدة بعد نفس واحد فقط.

ويقوم باحثون آخرون، بما في ذلك فرق في بريطانيا والولايات المتحدة، بالتحقيق في لقاحات رذاذ الأنف.

ويقول العلماء إن هذه قد تعطي مناعة إضافية في بطانة الأنف والممرات الهوائية العلوية، حيث يدخل كوفيد عادة الجسم.

موديرنا تقاضي فايزر وتتهمها بالسطو على تقنية طورتها للقاح فيروس كورونا

ومنحت إدارة المنتجات الطبية الوطنية في الصين موافقة لشركة “كانسينو” على استخدام لقاحها المستنشق كجرعة معززة.

وتشير التجارب إلى أنه يمكن أن يزيد الحماية لدى أولئك الذين سبق لهم تلقي اللقاح المحقون.

في غضون ذلك، بدأ أحدث برنامج لتلقي جرعات معززة من لقاح كوفيد في إنجلترا وويلز واسكتلندا.

وتتراجع الإصابات في جميع أنحاء بريطانيا، لكن خبراء الصحة يتوقعون عودة ظهور كوفيد والإنفلونزا في الخريف والشتاء.