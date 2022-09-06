Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

عمليات الطعن في كندا.. الشرطة تعثر على مشتبه به ميتا

By

أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في عمليات طعن مروعة وقعت يوم الأحد في مقاطعة ساسكاتشوان.

وعثرت الشرطة على جثة داميان ساندرسون (31 عاما) في منطقة “جيمس سميث كري نيشن”، حيث وقعت عمليات طعن.

مواضيع متعلقة

روسيا وأوكرانيا: كييف تفصل آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا عن شبكة…

أفغانستان: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب…

وقالت الشرطة إن شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال طليقا، ورجحت وجوده في مدينة ريجينا. وحثّت السكان على التزام الحذر.

وأسفرت حوادث الطعن عن مقتل عشرة أشخاص، بالإضافة إلى 18 جريحا.

ويعتبر الحادث من أشد أعمال العنف الجماعي دموية في كندا.

وثمة حالة من التوتر في مدينة ريجينا، حيث شوهد المشتبه بهما لآخر مرة.

وعُثر على جثة داميان بالقرب من منزل كان يخضع للمراقبة، بحسب مساعدة مفوض الشرطة روندا بلاكمور.

وقالت إن الجثة كانت عليها آثار “جروح ظاهرة”.

وكان مايلز ساندرسون معروفا لدى الشرطة، ولديه “سجل إجرامي حافل وطويل يشمل جرائم ضد أفراد واعتداءات على ممتلكات”.

وتحقق الشرطة في عمليات طعن وقعت في 13 موقعا مختلفا.

وقد هزّ الحادث المروع مقاطعة ساسكاتشوان. وبعد وقوع الحادث، أعلنت حالة الطوارئ فيها.

وكان معظم الضحايا من سكان منطقة “جيمس سميث كري نيشن” النائية، التي يوجد فيها قرابة 2000 شخص.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين: “هذا النوع من العنف، أو أي نوع من العنف لا مكان له في بلدنا”.

وأضاف قائلاً إن “مثل هذه المآسي أصبحت شائعة كثيراً”.

تسلسل زمني للأحداث:

  • 05:40 بالتوقيت المحلي يوم 4 سبتمبر/أيلول تلقت الشرطة المكالمة الأولى عن عملية طعن في منطقة جيمس سميث كري نيشن، وتلتها مكالمات أخرى.
  • 07:12 حثت الشرطة السكان على البقاء في مكان آمن، وأصدرت تحذيرا بشأن وجود أشخاص خطرين.
  • 07:57 أعلنت الشرطة أسماء وصور اثنين من المشتبه بهما.
  • 11:25 تم توسيع عمليات البحث عن المشتبه بهما لتشمل مانيتوبا وألبيرتا.
  • 12:07 الشرطة تحذر المواطنين من أن سيارة المشتبه بهما شوهدت في ريجينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان.
كندا

BBC

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

إسرائيل تتراجع عن قيودها على العلاقات العاطفية بين الأجانب والفلسطينيين

BBC

شيرين أبو عاقلة: إسرائيل تقول إن هناك “احتمالاً كبيراً” بأن جندياً من…

BBC

قتلى وجرحى في زلزال ضرب مدينة صينية والحكومة تواصل تطبيق الإغلاق بسبب كوفيد

BBC

الغموض يكتنف تحطم طائرة في بحر البلطيق كانت في طريقها إلى ألمانيا

BBC

فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا

BBC

أسعار الطاقة: ارتفاع قياسي في أسعار الغاز في أوروبا مع مواصلة روسيا إغلاق نوردستريم1

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

نوردستريم 1: ما سبب الأهمية البالغة لخط أنابيب الغاز الروسي؟

أزمة الطاقة: ألمانيا تنفق 65 مليار يورو للحد من ارتفاع…

حوادث طعن في كندا تسفر عن سقوط قتلى وجرحى

تطويب البابا يوحنا بولس الأول في الفاتيكان

طائرة الرئاسة المصرية: ما قصتها؟ ولماذا أطلق البعض…

1 من 4٬337

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More