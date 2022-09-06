عمليات الطعن في كندا.. الشرطة تعثر على مشتبه به ميتا

عمليات الطعن في كندا.. الشرطة تعثر على مشتبه به ميتا

أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في عمليات طعن مروعة وقعت يوم الأحد في مقاطعة ساسكاتشوان.

وعثرت الشرطة على جثة داميان ساندرسون (31 عاما) في منطقة “جيمس سميث كري نيشن”، حيث وقعت عمليات طعن.

وقالت الشرطة إن شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال طليقا، ورجحت وجوده في مدينة ريجينا. وحثّت السكان على التزام الحذر.

وأسفرت حوادث الطعن عن مقتل عشرة أشخاص، بالإضافة إلى 18 جريحا.

ويعتبر الحادث من أشد أعمال العنف الجماعي دموية في كندا.

وثمة حالة من التوتر في مدينة ريجينا، حيث شوهد المشتبه بهما لآخر مرة.

وعُثر على جثة داميان بالقرب من منزل كان يخضع للمراقبة، بحسب مساعدة مفوض الشرطة روندا بلاكمور.

وقالت إن الجثة كانت عليها آثار “جروح ظاهرة”.

وكان مايلز ساندرسون معروفا لدى الشرطة، ولديه “سجل إجرامي حافل وطويل يشمل جرائم ضد أفراد واعتداءات على ممتلكات”.

وتحقق الشرطة في عمليات طعن وقعت في 13 موقعا مختلفا.

وقد هزّ الحادث المروع مقاطعة ساسكاتشوان. وبعد وقوع الحادث، أعلنت حالة الطوارئ فيها.

وكان معظم الضحايا من سكان منطقة “جيمس سميث كري نيشن” النائية، التي يوجد فيها قرابة 2000 شخص.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين: “هذا النوع من العنف، أو أي نوع من العنف لا مكان له في بلدنا”.

وأضاف قائلاً إن “مثل هذه المآسي أصبحت شائعة كثيراً”.

تسلسل زمني للأحداث:

05:40 بالتوقيت المحلي يوم 4 سبتمبر/أيلول تلقت الشرطة المكالمة الأولى عن عملية طعن في منطقة جيمس سميث كري نيشن، وتلتها مكالمات أخرى.

07:12 حثت الشرطة السكان على البقاء في مكان آمن، وأصدرت تحذيرا بشأن وجود أشخاص خطرين.

07:57 أعلنت الشرطة أسماء وصور اثنين من المشتبه بهما.

11:25 تم توسيع عمليات البحث عن المشتبه بهما لتشمل مانيتوبا وألبيرتا.

12:07 الشرطة تحذر المواطنين من أن سيارة المشتبه بهما شوهدت في ريجينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان.

BBC