الغموض يكتنف تحطم طائرة في بحر البلطيق كانت في طريقها إلى ألمانيا

الغموض يكتنف تحطم طائرة في بحر البلطيق كانت في طريقها إلى ألمانيا

عٌثر على حطام طائرة خاصة بعد سقوطها بشكل غامض في بحر البلطيق، يملكها رجل الأعمال الألماني كارل بيتر غريسيمان، وكانت في طريقها من إسبانيا إلى ألمانيا وعلى متنها أربعة أشخاص.

واختفت الطائرة سيسنا 551 من على شاشات الرادار قرب لاتفيا وتوقفت عن الرد عن محادثات المراقبين الجويين، بعد أن أقلعت من مطار خيريز في إسبانيا صباح الاثنين، وعبرت نصف أوروبا قبل تحطمها في بحر البلطيق.

وتبين أن الطائرة مملوكة لشركة تأجير طائرات ألمانية تدعى كويك إير، ومقرها كولونيا، ومسجلة في فيينا بالنمسا، ويستخدمها رجل الأعمال الألماني كطائرة خاصة له.

ولم تعلق الشركة على تقارير وسائل الإعلام الألمانية بأنه كان على متن الطائرة مع أسرته وقت تحطمها.

وأرسلت طائرات مقاتلة ألمانية ودنماركية لتتبع الطائرة وبعد ذلك بدأت مروحية سويدية في البحث عنها. ويوجد الآن ثلاث سفن صغيرة وطائرة هليكوبتر في موقع التحطم. لكن لم يتم العثور على ناجين.

تم العثور على حطام وآثار بقع زيت قبالة سواحل لاتفيا، وكان من المقرر هبوط الطائرة في كولونيا بألمانيا، لكنها اتجهت بدلا من ذلك إلى بحر البلطيق. وتقول التقارير إن أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وقالت خدمة البحث والإنقاذ البحري في لاتفيا لبي بي سي: “وجدنا ثلاثة أجزاء من الطائرة، على ما نعتقد – سيحدد الخبراء حقيقة هذه الأجزاء”.

وقالت المتحدثة باسم خدمة البحث ليفا فيتا، لا توجد مؤشرات حول مكان الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. كما أكدت أيضا التقارير السابقة وجود بقع الزيت في المنطقة.

وأكدت فيتا أن سفينتين صغيرتين تابعتين للبحرية من لاتفيا وسفينة لخفر السواحل، كانتا في موقع التحطم شمال غربي فينتسبيلز بالإضافة إلى مروحية تابعة لحرس الحدود من لاتفيا.

جنسية الركاب

ومن جهة أخرى، قالت شركة كويك إير، لوكالة رويترز للأنباء إن الطائرة سيسنا يملكها صاحب الشركة كارل غريسيمان، لكن لم يتم تأكيد جنسية أولئك الذين كانوا على متنها في ذلك الوقت.

وبحسب وكالة أنباء “إيفي” الإسبانية، فإن الأشخاص الأربعة يحملون الجنسية الألمانية.

وفي وقت سابق، لم يتمكن طيارو الناتو والمسؤولون السويديون الذين كانوا يتعقبون الطائرة من رؤية أحد في قمرة القيادة.

يقول موقع تتبع البيانات فلايتر رادار 24، إن الطائرة أقلعت من مدينة خيريز دي لا فرونتيرا الإسبانية الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش. وفي الساعة 17:37 تم الإعلان على الموقع أن الطائرة فقدت السرعة والارتفاع.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن الطائرة أبلغت عن مشاكل في ضغط المقصورة بعد الإقلاع وفقد الاتصال بعد أن غادرت شبه الجزيرة الأيبيرية.

وقال قائد عمليات البحث والإنقاذ السويدية لارس أنتونسون، لوكالة فرانس برس إن الطائرة تحطمت “عندما نفد الوقود”.

وأضاف أنتونسون أن رجال الإنقاذ “ليس لديهم أي تفسير على الإطلاق”، ويمكنهم فقط “التكهن” بما حدث. وقال: “لكن من الواضح أنهم (الأشخاص على متن الطائرة) كانوا عاجزين (عن التعامل مع الموقف)”.