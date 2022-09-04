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أوباما يفوز بجائزة إيمي عن أدائه الصوتي في وثائقي لنتفليكس

By admin
باراك أوباما

Getty Images

فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يوم السبت، بجائزة إيمي لأفضل راو، وذلك عن أدائه الصوتي في المسلسل الوثائقي “حدائقنا الوطنية العظيمة”، المتاح عبر منصة نتفليكس.

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وتقف شركة “هاير غراوند” للإنتاج، التابعة لأسرة أوباما، وراء هذه السلسلة المكونة من خمسة أجزاء وتتحدث عن المتنزهات الوطنية حول العالم.

وفاز أوباما في السابق بجائزتي غرامي. وبجائزة إيمي، يكون أوباما قد قطع نصف المسافة لنيل لقب (Egot) الذي يُمنح لأي شخص يفوز بالجوائز الأمريكية الأربع الكبرى في المجال الفني، وهي: إيمي، غرامي، توني، الأوسكار.

كما أصبح أوباما ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يفوز بجائزة إيمي.

وتستعرض السلسلة التي أنتجتها نتفليكس الجمال الطبيعي للمتنزهات في خمس قارات، وتشمل مناطق منها باتاغونيا في تشيلي وإندونيسيا.

وكان من المتنافسين الآخرين في فئة أفضل راو، ديفيد أتينبورو ولوبيتا نيونغو وكريم عبد الجبار.

ومنذ أن ترك منصبه الرئاسي في عام 2017، أسس أوباما وزوجته ميشيل شركة هاير غراوند، وأبرما صفقة مع نتفليكس، قيل إن قيمتها تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

وفي وقت سابق، فاز باراك أوباما باثنتين من جوائز غرامي عن النسختين الصوتيتين من مذكراته “جرأة الأمل” و”أرض الميعاد”.

والرئيس الآخر الوحيد الذي فاز بجائزة إيمي كان دوايت أيزنهاور، الذي نالها بصفة فخرية في عام 1956 لكونه أول رئيس يعقد مؤتمرا صحفيا متلفزا.

وحصل 17 شخصا فقط في على الجوائز الأربع الكبرى، ومنهم ميل بروكس، ووبي غولدبرغ، أودري هيبورن وجينيفر هادسون.

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