Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

اعتقال أمريكي سرق طائرة وهدد بتحطيمها

By admin

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا هدّد بتحطيم طائرة فوق متجر وول مارت الشهير.

مواضيع متعلقة

حماس أعدمت خمسة فلسطينيين في غزة بتهم التخابر والقتل

دونالد ترامب يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “عدو…

وقد حلّق المتهم بالطائرة فوق المتجر لساعات، في ولاية ميسيسيبي، فاضطرت السلطات لإخلائه قبل أن يهبط المتهم بطائرته ليجد الشرط في انتظاره حيث اعتقلته فورا، ووجهت له عدة تهم بينها السرقة والتهديد بأعمال إرهابية.

وقالت الشرطة، إن المتهم كان يعمل في مطار محلي، ولا يحمل رخصة للطيران رغم أنه تلقى عددا من الدروس.

ويعتقد أن المتهم سرق الطائرة “بيتشكرافت” ثنائية المحركات، والتي يمكنها حمل 11 شخصا، في الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.

قصة امرأة صماء استمع لها رؤساء أمريكا لأكثر من 60 عاما

هل يمكن أن تنفصل تكساس عن الولايات المتحدة؟

وبعد قليل من إقلاعه بالطائرة، اتصل المتهم بخدمة الطوارىء، وقال إنه ينوي قيادتها، إلى متجر وولمارت، القريب،كي يحطمها فيه.

وبدأت الشرطة بشكل فوري إخلاء المتجر والمباني المجاورة من جميع العاملين والزوار محذرة من “وضع خطير”.

https://twitter.com/tatereeves/status/1566088114531172354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1566088114531172354%7Ctwgr%5Ebd72bb47de74d7887a126368193ce2dbea2c0ddf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD987D8A8D988D8B7-D8B7D8A7D8A6D8B1D8A9-D983D8A7D986-D982D8A7D8A6D8AFD987D8A7-D98AD987D8AFD8AF-D8A8D8AAD8ADD8B7D98AD985D987D8A7-D8B9D984D989-D985D8AAD8ACD8B1-D8A8D988D984D8A7D98AD8A9-D985D8B3D98AD8B3D8A8D98A-D8A7D984D8A3D985D98AD8B1D983D98AD8A9

وقال مدير الشرطة المحلية، إن مفاوضي الشرطة تمكنوا من التواصل مع المتهم، وأقنعوه بالهبوط بها بسلام، في مدرج المطار، وهو الأمر الذي لم يتدرب عليه المتهم قبل ذلك، لكن قيامه بذلك كان يعني أنه ألغى خطته السابقة.

ولم تنشر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن مضمون المفاوضات.

وراقب الملاحون الأرضيون مسار الطائرة غير المألوف فوق المنطقة، رغم أنها كانت تأخذ مسارا واسعا.

وبعد قليل، أظهر بث مباشر لأحد الصحفيين، الطائرة، وهي رابضة فوق مدرج المطار.

وكانت الاتصالات مع الطائرة قد انقطعت لبضع دقائق، قبل هبوطها مباشرة، ما أثار المخاوف من أن وقودها قد نفد.

وسيواجه المتهم تحقيقات على المستوى الفيدرالي، إضافة إلى التحقيقات التي تجري في المحكمة.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

لوحات ورسوم عن العراق بعيدا عن أجواء الصراع والعنف

BBC

التغير المناخي: ما السبب وراء ازدياد أحجام قطع الجليد وتكرار سقوطها؟

BBC

روسيا وأوكرانيا: فتح بورصة موسكو أمام “الأصدقاء”. لكن ماذا عن الأصول…

BBC

الوقود الحيوي: هل يحل أزمة الطاقة أم يفاقم أزمة الغذاء؟

BBC

ناسا: إلغاء المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ أرتميس مون

BBC

موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مسلسل التاج: ممثلان مغموران يؤديان شخصيتي الأمير ويليام وكيت…

يورومليونز: بريطاني مجهول يفوز بجائزة اليانصيب الكبرى بقيمة…

أنس الجمل: دعوات للإفراج عن ناشط أردني معتقل بتهمة…

روسيا وأوكرانيا: أوروبا لن تعود للاعتماد على الغاز الروسي…

ولاية كارناتاكا الهندية تستخدم 300 شخص للإمساك بفهد طليق…

1 من 4٬334

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More