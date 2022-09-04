الوقود الحيوي: هل يحل أزمة الطاقة أم يفاقم أزمة الغذاء؟

BBC الديزل الحيوي يستخدم في وسائل النقل بدول الإتحاد الأوروبي

تتفاقم أزمة الطاقة عالميا، وكذلك أزمة الغذاء، ليطرح معهما ‏تساؤلا عن الأولوية بينهما.‏

كما يطرح سؤال عن مدى فائدة إنتاج الوقود الحيوي، أو ‏الكتلة الحيوية، من المحاصيل الغذائية وما إذا كان يأتي على ‏حساب المجتمعات الفقيرة.‏

طاقة مستدامة

يعرّف الوقود الحيوي، على أنواعه، بأنه الطاقة المستدامة ‏من الكائنات الحية سواء الحيوانية منها أو النباتية. ‏

https://youtu.be/0EwVs4o2IgA

سعت دول عديدة لزراعة أنواع معينة من النباتات خصيصا ‏لاستخدامها في مجال الوقود الحيوي، ومنها الذرة وفول ‏الصويا في الولايات المتحدة الأميركية، وقصب السكر في ‏البرازيل، وزيت النخيل في شرق آسيا.‏

كما دفع تناقص موارد الطاقة المتوقع حدوثه، الكثير من ‏الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للوقود وإيجاد الحلول ‏لتجاوز مشكلة عدم الوفرة المتوقعة في الوقود الأحفوري، ‏لذلك قد يرى البعض في الوقود الحيوي البديل الأمثل.‏

رغبة‎ ‎الدول‎ ‎الملحة‎ ‎في‎ ‎إيجاد‎ ‎مصادر‎ ‎بديلة‎ ‎للوقود‎ ‎الأحفوري،‎ ‎تأتي من سعيها للتحرر من ‏‎ ‎تقلبات سوق‎ ‎النفط‎ ‎العالمي‎ ‎وأسعاره‎ ‎المرتفعة قبل كل شيء، فيما تشير‎ ‎إحصاءات‎ ‎منظمة البلدان‎ ‎المصدرة‎ ‎للنفط‎ ‎أوبك،‎ ‎إلى‎ ‎سيطرة‎ ‎بلدان‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎على‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎نصف‎ ‎احتياطي‎ ‎العالم ‏من‎ ‎النفط‎ ‎الخام‎ ‎وأكثر‎ ‎من‎ ‎‏40% ‎من‎ ‎احتياطي‎ ‎الغاز‎ ‎الطبيعي.‏

أنواع الوقود الحيوي

لا بد من التمييز بين أنواع الوقود الحيوي. ‏الأكثر شهرة هو الإيثانول الحيوي المعروف أيضا باسم الإيثانول، وهو كحول ينتج من الذرة ‏والبطاطس والقمح وقصب السكر ومخلفات الخضروات‎.‎

أما وقود الديزل الحيوي، فهو زيت من النبات أو الحيوانات ‏يستخدم كبديل للديزل البترولي أو ممزوج به في السيارات ‏والأساطيل الصناعية بمحركات الديزل.‎

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هناك كذلك الغاز الحيوي، وهو منتج ثانوي لتحلل نفايات ‏النبات والحيوانات في بيئات ذات مستويات منخفضة من ‏الأكسجين: مقالب القمامة، مرافق معالجة النفايات ومصانع ‏الألبان.

وهناك الوقود الحيوي الصلب الذي يستخرج عبر حرق ‏الكتلة الحيوية كالخشب، ويستعمل في الطهي، التسخين ‏والإضاءة.‏

الوقود الحيوي الصلب

يؤدي استخدام الخشب للتدفئة والضوء والطهي ‏إلى إطلاق كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري في ‏الغلاف الجوي. كما أن للدخان الذي تطلقه آثارا صحية ‏ضارة، لا سيما عند استخدامه في الداخل. ‏

العديد من المجتمعات التي تعتمد على حرق ‏الخشب، لديها أيضا إمدادات وفيرة من مصدر وقود آخر. هم ‏فقط بحاجة إلى الأدوات اللازمة لالتقاطها واستخدامها. ‏العديد من هؤلاء لديهم الكثير من روث الماشية ويفتقرون ‏إلى معدات الصرف الصحي. هذا النقص في الصرف ‏الصحي يخلق مخاطر صحية.‏

من هنا، تأتي الحاجة للاعتماد على الغاز الحيوي بدلا من ‏الوقود الحيوي.‏

يمكن أن يؤدي تحويل النفايات إلى غاز حيوي إلى حل ‏مشكلة الطاقة ومشكلة الصرف الصحي. يعد إنشاء نظام غاز ‏حيوي لمنزل ريفي أبسط بكثير من بناء أنواع أخرى من ‏الأنظمة.

BBC المخلفات تتحلل بسرعة، وتطلق غاز الميثان الذي يتدفق عبر أنبوب إلى المنزل

‏الغاز الحيوي

يعد الغاز الحيوي الأكثر اعتمادا على نطاق واسع في جميع ‏أنحاء العالم، ولكنه قد يكون مفيدا بشكل خاص للبلدان ‏النامية، ولاسيما في المناطق الريفية. ‏

يتطلب إنتاج الغاز الحيوي، حفرة محكمة الإغلاق وطريقة ‏لإطعام مخلفات الحيوانات والمراحيض في الحفرة. ‏

هنا، المخلفات تتحلل بسرعة، وتطلق غاز الميثان. يتدفق هذا ‏الميثان عبر أنبوب إلى المنزل حيث يمكنك تشغيله وإضاءته ‏عندما تحتاج إلى استخدامه. ينتج هذا النظام أيضا روثا خاليا ‏من مسببات الأمراض، يمكن للمزارعين استخدامه كسماد.‏

من مميزات الوقود الحيوي أنه بحلول عام 2050 يمكن له ‏أن يختزل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 1.7 مليار طن في ‏العام، أي ما يعادل أكثر من 80% من الانبعاثات ‏الحالية الناجمة عن وسائل النقل. ‏

تعمل دورة إنتاج واستخدام هذا الوقود في المُجمل على ‏اختزال ما يقارب 80% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد ‏الكربون، وتقريبا 100% من انبعاثات ثاني أكسيد ‏الكبريت. ‏

كما يؤدّي أيضاً لاختزالاتٍ مهمة في نسبة انبعاث غاز أول ‏أكسيد الكربون السام بالمُقارنة مع ما يُنتجه البترول ‏المُستخدم، وأيضاً تصل نسبة تقليله لمخاطر الإصابة ‏بالسرطان بالنسبة لأنواع الوقود الأخرى لـ90 في المائة.‏

الوقود الحيوي السائل أو الديزل الحيوي

أما الديزل الحيوي، فيحتوي على نسبة 11% من ‏الأكسجين، ولا يحوي أي نسبة من الكبريت.‏

يمكن أن يؤدّي استخدامه إلى إطالة عمر محركات الديزل، ‏حيث إنه يحتوي على نسبة تشحيم أكثر من تلك الموجودة في البترول.‏

يعد الديزل الحيوي آمنا من جهة التحكّم به ونقله، إذ إن ‏التحلُّل البيولوجي له مشابه للسكر، كما أن درجة سُمّيته ‏تعتبر أقل بـ10 مرات من ملح الطعام.

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أثبت نجاح هذه التقنيّة بالتجربة، حيث تمّ استخدامه لتسيير ‏مركبات لـ30 مليون ميل في الولايات المتحدة الأميركية ‏وحدها.‏

هذا، ولا ينتج احتراقه روائح كريهة كالتي تنتج عن حرق ‏الوقود الأحفوري، وهو بذلك يقضي على شكل من أشكال ‏التلوث.‏

BBC د. عوّاد “هل هذا كاف؟ كلا. هل هو مجد؟ هنا السؤال”‏

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يقول سلمان ظفار، الخبير في مجال الوقود الحيوي في ‏منطقة الخليج العربي، لبي بي سي “هناك جدل كبير حيال ‏الطاقة مقابل الغذاء. وهذا ما عرقل تطوّر هذا القطاع في ‏الدول النامية كالهند وبنغلاديش ودول الشرق الأوسط”، لافتا ‏إلى أن “الغاز الحيوي هو أفضل الحلول لمنطقة الشرق ‏الأوسط”.‏

فقد خلص تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة ‏للأمم المتحدة “الفاو”، إلى أن انتاج الوقود الحيوي سيزيد ‏من نسبة الجوع في العالم. ‏

أشار التقرير إلى أن إنتاج 13 ليترا من الإيثانول يحتاج الى ‏نحو 231 كلغ من الذرة، وهي كمية تكفي لإطعام طفل جائع ‏في إحدى الدول الفقيرة لعام كامل.‏

BBC سلمان ظفار “هناك جدل كبير حيال الطاقة مقابل الغذاء. وهذا ‏ما عرقل تطوّر هذا القطاع”‏

يعدّ غياب الأمن الغذائي من أسوأ الملامح التتي تتسم بها ‏اقتصادات دول كدول حوض النيل مثلا. كإثيوبيا وإريتريا، ‏بوروندي، كينيان أوغندا، السودان والكونغو الديمقراطية.‏

تقول الدكتورة رند عوّاد، الخبيرة في مجال أمن ‏الطاق‎ ‎والطاقة المتجددة، لبي بي سي من عمّان “القمامة ‏أو المخلفات بشكل عام تستخدم كوقود لمحطات إنتاج ‏كهرباء أو حرارة لتدفئة الأبنية والمنازل. هل هذا كاف ‏‏(للتخلص من المخلفات)؟ كلا. هل هو مجد؟ هنا السؤال”.‏

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، يعد تطوير الغاز الحيوي أكثر ‏طرق إنتاج الميثان الحيوي شيوعا اليوم. لكن إنتاج الغاز ‏الكتلة الحيوية يظل سوقه متخصصا نسبيا. هذا، ويعتبر ‏الافتقار إلى اللوائح المستقرة لاستخدام الوقود الحيوي ‏السائل، أكبر عقبة أمام نمو هذه السوق.‏

BBC يتطلب إنتاج الغاز الحيوي، حفرة محكمة الإغلاق وطريقة لإطعام مخلفات الحيوانات والمراحيض فيها

فهناك حجم المخلفات، التقنيات المستخدمة والبنية التحتية ‏المطلوبة لنقل الطاقة وتوزيعها. فللموقع أهمية كبيرة هنا، وفقا ‏لعوّاد.‏

ظفار، وهو مؤسس “بلوغينغ هاب” ومقرها الهند، يقول إن ‏منطقة الشرق الأوسط “تولّد نحو 200 مليون طن من ‏النفايات الصلبة سنويا. دول كالسعودية ومصر، قطر، ‏الإمارات فيها أعلى معدلات النفايات للفرد، وهي من بين ‏الدول العشر الأوائل في هذا الإطار. 50% من هذه ‏النفايات عضوي، غالبيته ينتهي في مقالب القمامة والمكبات ‏بدون معالجة. هي بذلك تلوث البيئة وتستهلك مصادر البلاد ‏الطبيعية. اذا كان 50% من هذه النفايات عضويا، هذا ‏يعني أنه لدينا 100 مليون طن سنويا من النفايات الحري ‏استخدامها لتوليد طاقة نظيفة وصناعة أسمدة وغيرها”.‏

ويرى سلمان ظفار أن هذه المخلفات “يمكن أن تنتج طاقة ‏وتولد الكهرباء. لكن حاليا، ليس هناك في الشرق الأوسط ‏سوى معامل محدودة للغاز الحيوي فقط، واحد في الأردن، ‏إثنان في الامارات، واحد في قطر وهي لصغر حجمها، لا ‏تولد ما يكفي من الطاقة لتغطية الحاجة”.‏

وفقا لوكالة البيئة الأوروبية، ساهم استخدام الوقود الحيوي ‏في تقليل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة للنقل البري في ‏الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ترى الوكالة أنه من المهم التأكد ‏من أن الطلب المتزايد على الوقود الحيوي لن يكون له تأثير ‏سلبي على استخدام الأراضي عن طريق استبدال إنتاج ‏المحاصيل الغذائية والأعلاف وتحويل الأراضي، مثل ‏الغابات والأراضي الرطبة، إلى أراض زراعية، مما يؤدي ‏بشكل غير مباشر إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. ‏

تلفت الدكتورة عوّاد إلى أن “عملية التحويل أو طريقة ‏الإنتاج لهذه الطاقة ليست فقط مسألة المُدخل ‏‎(biomass)‎‏ ‏بل أيضا هناك سؤال عن العملية المستخدمة في ذلك”‏.

في ما يتعلق باستخراج الغاز الحيوي، “هذا بحد ذاته مكلف ‏ويحتاج أصلا إلى طاقة. هل هذا أمر مجد أو لا؟ هو يعتمد ‏على حجم المخلفات أو حتى المحاصيل الزراعية، وهذا أمر ‏حوله جدل” على حد قولها.‏