Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

يورومليونز: بريطاني مجهول يفوز بجائزة اليانصيب الكبرى بقيمة 110 ملايين حنية إسترليني

By
جائزة يورو مليونز

Getty Images

فاز حامل تذكرة بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب “يورومليونز” في بريطانيا يوم الجمعة، بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

مواضيع متعلقة

مسلسل التاج: ممثلان مغموران يؤديان شخصيتي الأمير ويليام وكيت…

أنس الجمل: دعوات للإفراج عن ناشط أردني معتقل بتهمة…

وإذا ما ثبت أن البريطاني المجهول حاليا هو الوحيد الحامل للتذكرة الفائزة، فسيصبح أكثر ثراء من هاري ستايلز وجاري بارلو، في قائمة الأكثر ثراء لصحيفة صنداى تايمز.

وفاز 15 بريطانيا فقط بالجائزة الكبرى في هذا اليانصيب الأوروبي، والتي تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل هذا الفوز أحد أكبر الجوائز في البلاد.

وبحسب إعلان مؤسسة كاميلوت، الجهة المنظمة لمسابقة اليانصيب الوطني في بريطانيا، كانت الأرقام الفائزة يوم الجمعة 7 و 12 و 13 و 20 و 45 ، بالإضافة لاختيار رقمين إضافيين 3 و 12 كأرقام الحظ “لاكي ستار” Lucky Star .

مجهول يفوز بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ بريطانيا وهذه قيمتها

بطاقة يانصيب تفوز بـ 175 مليون يورو والفائز مجهول

تنظيف المنزل يجلب لزوجين أمريكيين 1.8 مليون دولار!

ويجري سحب “يورو مليونز” مرتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، ويتم السحب في 13 دولة أوروبية.

وجوائز يورو مليونز ليست خالصة الضرائب، وهذا ما ينطبق أيضا على الجوائز المشابهة في أوروبا.

وقال آندي كارتر، كبير مستشاري شؤون الفائزين في اليانصيب الوطني بمؤسسة كاميلوت، إنها كانت “ليلة رائعة”.

وأضاف “نحث اللاعبين على التحقق من تذاكرهم والاتصال بنا إذا اعتقدوا أنهم الفائزون الليلة”.

وأوضح كارتر أن أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني يتم الحصول عليها أسبوعيا من اليانصيب الوطني، الذي يهدف لجمع الأموال لأسباب محددة، في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال “هذا يدعم كل شيء من المشاريع المحلية التي تُحدث فرقا في المكان الذي تعيش فيه، إلى الرياضيين في دولنا في دورة ألعاب الكومنولث الأخيرة”.

في يوليو/ تموز، أصبح حامل تذكرة بريطاني أكبر فائز في اليانصيب الوطني على الإطلاق حيث حقق رقما قياسيا قدره 195 مليون جنيه إسترليني.

ويتم طرح لعبة يانصيب يورو مليونز في تسع دول.

جو وجيس ثويت من غلوسيستر، فازا بـ 184 مليونا و262 ألفا و 899 جنيها

PA Media
جو وجيس ثويت من غلوسيستر، فازا بـ 184 مليونا و262 ألفا و 899 جنيها

أكبر الفائزين بجوائز اليانصيب في بريطانيا

يوليو/تموز 2022: حامل تذكرة مجهول ربح 195 مليونا و707 ألاف جنيه إسترليني

مايو/آيار 2022: جو وجيس ثويت من غلوستر، فازا بحوالي 184 مليونا و262.899 جنيه إسترليني.

أكتوبر/تشرين الأول 2019: حامل تذكرة مجهول حصل على 170 مليونا و221 ألف جنيه إسترليني.

يوليو/تموز 2011: كولين وكريس وير من نورث آيرشير، فازا بحوالي 161 مليونا و653 ألف جنيه إسترليني.

أغسطس/آب 2012: أدريان وجيليان بايفورد من كامبريدجشير، فازا بحوالي 148 مليونا و656 ألف جنيه إسترليني.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

روسيا وأوكرانيا: أوروبا لن تعود للاعتماد على الغاز الروسي مرة أخرى

BBC

ولاية كارناتاكا الهندية تستخدم 300 شخص للإمساك بفهد طليق أرعب سكانها

BBC

سيرينا ويليامز تودع مسيرتها المهنية في التنس بعد خسارتها في بطولة أمريكا المفتوحة

BBCالعالم

ميخائيل غورباتشوف: المشيعون يلقون نظرة الوداع على الزعيم السوفيتي قبل دفنه

BBC

روسيا وأوكرانيا: مجموعة السبع تضع سقفا لأسعار النفط الروسي

BBC

أرتيميس: لماذا اختارت ناسا تسمية بعثتها باسم الإلهة الصيادة؟

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

أسرى فلسطينيون تحتجزهم إسرائيل يلغون إضراباً جماعياً عن…

مؤشر الفاو يسجل انخفاض أسعار الغذاء عالميا للشهر الخامس على…

حقوق الزوجة وواجباتها: ما قصة الجدل المستمر حولها في مصر؟…

جبل طارق: “ساعات حاسمة” من العمل للحيلولة دون…

الدوري الإنجليزي الممتاز: توماس توخيل يدعم أوباميانغ لكي…

1 من 4٬332

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More