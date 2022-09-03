يورومليونز: بريطاني مجهول يفوز بجائزة اليانصيب الكبرى بقيمة 110 ملايين حنية إسترليني

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فاز حامل تذكرة بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب “يورومليونز” في بريطانيا يوم الجمعة، بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

وإذا ما ثبت أن البريطاني المجهول حاليا هو الوحيد الحامل للتذكرة الفائزة، فسيصبح أكثر ثراء من هاري ستايلز وجاري بارلو، في قائمة الأكثر ثراء لصحيفة صنداى تايمز.

وفاز 15 بريطانيا فقط بالجائزة الكبرى في هذا اليانصيب الأوروبي، والتي تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل هذا الفوز أحد أكبر الجوائز في البلاد.

وبحسب إعلان مؤسسة كاميلوت، الجهة المنظمة لمسابقة اليانصيب الوطني في بريطانيا، كانت الأرقام الفائزة يوم الجمعة 7 و 12 و 13 و 20 و 45 ، بالإضافة لاختيار رقمين إضافيين 3 و 12 كأرقام الحظ “لاكي ستار” Lucky Star .

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ويجري سحب “يورو مليونز” مرتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، ويتم السحب في 13 دولة أوروبية.

وجوائز يورو مليونز ليست خالصة الضرائب، وهذا ما ينطبق أيضا على الجوائز المشابهة في أوروبا.

وقال آندي كارتر، كبير مستشاري شؤون الفائزين في اليانصيب الوطني بمؤسسة كاميلوت، إنها كانت “ليلة رائعة”.

وأضاف “نحث اللاعبين على التحقق من تذاكرهم والاتصال بنا إذا اعتقدوا أنهم الفائزون الليلة”.

وأوضح كارتر أن أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني يتم الحصول عليها أسبوعيا من اليانصيب الوطني، الذي يهدف لجمع الأموال لأسباب محددة، في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال “هذا يدعم كل شيء من المشاريع المحلية التي تُحدث فرقا في المكان الذي تعيش فيه، إلى الرياضيين في دولنا في دورة ألعاب الكومنولث الأخيرة”.

في يوليو/ تموز، أصبح حامل تذكرة بريطاني أكبر فائز في اليانصيب الوطني على الإطلاق حيث حقق رقما قياسيا قدره 195 مليون جنيه إسترليني.

ويتم طرح لعبة يانصيب يورو مليونز في تسع دول.

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أكبر الفائزين بجوائز اليانصيب في بريطانيا

يوليو/تموز 2022: حامل تذكرة مجهول ربح 195 مليونا و707 ألاف جنيه إسترليني

مايو/آيار 2022: جو وجيس ثويت من غلوستر، فازا بحوالي 184 مليونا و262.899 جنيه إسترليني.

أكتوبر/تشرين الأول 2019: حامل تذكرة مجهول حصل على 170 مليونا و221 ألف جنيه إسترليني.

يوليو/تموز 2011: كولين وكريس وير من نورث آيرشير، فازا بحوالي 161 مليونا و653 ألف جنيه إسترليني.

أغسطس/آب 2012: أدريان وجيليان بايفورد من كامبريدجشير، فازا بحوالي 148 مليونا و656 ألف جنيه إسترليني.