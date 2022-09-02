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الدوري الإنجليزي الممتاز: توماس توخيل يدعم أوباميانغ لكي “يصنع تاريخه الخاص” في تشيلسي

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أوباميانغ

Getty Images
أوباميانغ، البالغ من العمر 33 عاما، ينضم إلى تشيلسي قادما من برشلونة مقابل 10.3 مليون جنيه إسترليني

أعلن المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل عن دعمه لبيير إيمريك أوباميانغ لكي “يصنع تاريخه الخاص” وهو يرتدي القميص رقم تسعة في ملعب “ستامفورد بريدج”.

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وانضم أوباميانغ، البالغ من العمر 33 عاما، إلى تشيلسي قادما من برشلونة مقابل 10.3 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وسيرتدي المهاجم الغابوني، الذي لعب أيضا تحت قيادة توخيل في بوروسيا دورتموند، القميص رقم تسعة الذي تركه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد عودته إلى إنتر ميلان.

وقال توخيل: “أوباميانغ لا يخاف من الماضي وما يعنيه هذا الرقم”.

وخلال الشهر الماضي، قال توخيل مازحا إن لاعبيه يعتقدون أن القميص رقم تسعة في تشيلسي “ملعون”.

ولم ينجح آخر 11 لاعبا ارتدوا القميص رقم تسعة، بما في ذلك ثلاثة لاعبين انتقلوا للنادي في صفقات قياسية، في تقديم الأداء المتوقع منهم.

لكن توخيل قال عن أوباميانغ: “إنه مستعد للقتال من أجل صنع تاريخه الخاص. ارتداء القميص رقم تسعة يعني أنه شجاع بما فيه الكفاية”.

وكان لوكاكو آخر لاعب يرتدي القميص رقم تسعة عندما انتقل لتشيلسي قادما من إنتر ميلان مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

ومع ذلك، وجد المهاجم البلجيكي صعوبة كبيرة في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للبلوز، وعاد إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد عام واحد قضاه في “ستامفورد بريدج”.

أوباميانغ وتوخيل

Getty Images
لعب أوباميانغ تحت قيادة توخيل في بوروسيا دورتموند بين عامي 2015 و2017، وأحرز 79 هدفا في 95 مباراة.

وأثناء وجوده في بوروسيا دورتموند، سجل أوباميانغ 79 هدفا في 95 مباراة تحت قيادة توخيل قبل انتقاله إلى أرسنال في عام 2018.

لكن المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، جرده من شارة قيادة الفريق في ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل انضمامه إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف الماضي. وقال أوباميانغ عند وصوله إلى تشيلسي إن لديه “عمل لم يكمله” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل: “كان أوباميانغ من وجهة نظري سعيدا دائما بالقتال من أجل شيء ما وقبول التحدي، لذا كلما زادت التحديات كان ذلك أفضل بالنسبة له”.

وقبل انتقاله لتشيلسي، تعرض أوباميانغ لإصابة في الفك خلال عملية سطو عنيفة على منزله بالقرب من برشلونة يوم الاثنين، لكنه قال إنه يتعين عليه “التعافي في أسرع وقت”.

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