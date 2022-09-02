تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات

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قررت شركة تويتر أن تمنح مستخدميها أخيرا الميزة الجديدة التي طلبوها كثيرا، زر التعديل.

وغرّدت الشركة “إذا رأيت تغريدة معدلة، فذلك لأننا نختبر زر التعديل”.

وتختبر الشركة الميزة حاليا وستطرحها في الأسابيع المقبلة لمشتركي تويتر بلو، والتي تكلف 4.99 دولارا شهريا.

ستكون التغريدات متاحة للتعديل عدة مرات لمدة 30 دقيقة بعد النشر.

يتوفر تويتر بلو حاليا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن الاختبارات الأولية ستقتصر على دولة واحدة فقط.

ستظهر التغريدات المعدلة مع رمز وطابع زمني ورابط إلى “تعديل السجل” من أجل “حماية سلامة المحادثة وإنشاء سجل يمكّن للجمهور من الوصول إلى ما قيل”، كما كتبت الشركة.

وقالت تويتر “التغريد سيبدو أكثر ودا وأقل إجهادا”.

“يجب أن تكون قادرا على المشاركة في المحادثة بطريقة منطقية بالنسبة لك، وسنستمر في العمل على طرق تجعل القيام بذلك أمرا سهلا”.

وكان المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي السابق لها قد سبق وقال إن تويتر لن توفر على الأرجح خاصية التعديل.

لكن في أبريل/نيسان، نشر إيلون ماسك، الذي كان يخطط لشراء الشركة، استطلاعا على تويتر، قال فيه 73.6٪ من 4.4 مليون مشارك إنهم يريدون زر التعديل.

رغم ذلك، يرى البعض أنه غير ضروري أو يتعارض مع روح المنصة.

اقترح مستخدمون آخرون تحسينات ممكنة على الخاصية.