Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

نورد ستريم 1: روسيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي

By admin
خط أنابيب نورد ستريم 1

Getty Images

أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي، قائلة إنه بحاجة إلى إصلاحات.

مواضيع متعلقة

تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات

فيروس كورونا: السلطات الصينية تفرض الإغلاق على مدينة يبلغ…

وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إن القيود المفروضة على خط أنابيب “نورد ستريم 1” ستستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت روسيا قد خفضت بالفعل صادرات الغاز بشكل كبير عبر خط الأنابيب.

وترفض الاتهامات بأنها تستخدم إمدادات الطاقة وسيلة لمعاقبة الدول الغربية لفرضها عقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

ويمتد خط أنابيب نورد ستريم 1 على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرق ألمانيا.

وافتتح في عام 2011، ويمكنه إرسال 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميا كحد أقصى من روسيا إلى ألمانيا.

وكان خط الأنابيب قد أغلق لمدة 10 أيام في يوليو/تموز، للقيام بأعمال صيانة، بحسب ما قالته روسيا، ومازال يعمل في الفترة الأخيرة بنسبة 20 في المئة فقط بسبب ما تصفه روسيا بسوء المعدات.

ويخشى القادة الأوروبيون أن تمدد روسيا الانقطاع، من أجل رفع أسعار الغاز، التي زادت بالفعل بنسبة 400 في المئة.

ويهدد الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة بحدوث أزمة خلال أشهر الشتاء، وقد يجبر هذا الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.

واتهمت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، الثلاثاء روسيا “باستخدام الغاز سلاح حرب”.

وجاء تعليقها بعد أن قالت شركة غازبروم إنها ستعلق شحنات الغاز لشركة الطاقة الفرنسية إنجي.

لكن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض تلك الاتهامات، وأصر على أن العقوبات الغربية تسببت في الانقطاعات من خلال الإضرار بالبنية التحتية الروسية.

وشدد على أن “المشاكل التكنولوجية” الناجمة عن العقوبات الغربية هي الشيء الوحيد الذي يمنع روسيا من إمداد الغاز عبر خط الأنابيب، دون أن يحدد ماهية تلك المشاكل.

وكان الخلاف الأخير حول توربين وصل إلى ألمانيا بعد إصلاحه في كندا ورفضت روسيا استعادته، متذرعة أنه كان خاضعا للعقوبات الغربية.

لكن ألمانيا تنفي ذلك.

خارطة

BBC

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك في وقت سابق من هذا الشهر، إن خط الأنابيب يعمل بكامل طاقته، وأضاف أنه لا توجد مشكلات فنية كما تدعي روسيا.

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالتدخل في أسواق الطاقة، وقالت في مؤتمر في سلوفينيا إن الأسواق “لم تعد مناسبة للغرض”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى نموذج سوق جديد للكهرباء يعمل فعلا ويعيد التوازن”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBCالعالم

أحمد الخليلي: ما حقيقة الجدل حول شائعة موت صانع المحتوى الأردني في مصر؟

BBC

القرصنة الإلكترونية: قراصنة يستهدفون سياسيين أستراليين بموقع إخباري مزيف بغرض التجسس

BBC

العراق: عودة الهدوء إلى البصرة والمحكمة الاتحادية تؤجل النظر بحلّ البرلمان للأربعاء…

BBC

روسيا وأوكرانيا: مفتشو الأمم المتحدة يتوجهون إلى محطة زابوريجيا النووية رغم المخاطر

BBC

هل يمكن أن تساعد الروبوتات في تقديم العلاج النفسي للأطفال؟

BBC

شميمة بيغوم: جاسوس يعمل لصالح كندا قام بتهريبها إلى سوريا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواند: أطباء يقولون إن…

تقرير للأمم المتحدة: الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في…

رايان غيغز: إعفاء هيئة المحلفين بعد فشلها في التوصول إلى حكم…

السعودية: ضبط 46 مليون حبة أمفيتامين مخدرة مخبأة في شحنة…

دار أيتام خميس مشيط: اعتداء أفراد أمن على فتيات يصدم سعوديين…

1 من 4٬328

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More