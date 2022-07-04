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القرصنة الإلكترونية: الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

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شارة على ذراع جندي بريطاني

Getty Images

قال الجيش البريطاني إنه يحقق في قرصنة حسابيه على تويتر ويوتيوب.

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وظهرت مقاطع فيديو عن العملات المشفرة باستخدام صور رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على قناة يوتيوب الخاصة بالجيش.

كما يبدو أن حساب تويتر يعيد نشر تغريدات تخص “إن إف تي” أي رموز غير قابلة للاستبدال، وهو نوع من الأعمال الفنية الإلكترونية للاستثمار.

وأكد الجيش وقوع هذا الاختراق، قائلا إنه يأخذ أمن المعلومات “على محمل الجد” ويعمل على حل المشكلة.

وتمت استعادة الحسابين كليهما الآن.

وأضاف متحدث باسم الجيش “حتى اكتمال التحقيق، لن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات”.

ليس من الواضح من يقف وراء عملية القرصنة، والتي شهدت أيضا إعادة تسمية الحسابات.

وغرّد الجيش في وقت لاحق “سنجري تحقيقا كاملا ونتعلم من هذه الحادثة. شكرا على متابعتنا وستستأنف الخدمة العادية الآن”.

وتعني “إن إف تي” رمزا غير قابل للاستبدال، وملفا رقميا فريدا لا يمكن نسخه ويعمل كشهادة ملكية للعناصر الافتراضية.

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