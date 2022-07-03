قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن

EPA

قالت الشرطة الدنماركية إن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال قائد الشرطة، سورين توماسن، أثناء إعلانه عن سقوط قتلى، إن رجلاً دنماركيًا يبلغ من العمر 22 عامًا على صلة بالهجوم تم اعتقاله.

وقال إن الدافع غير واضح لكنه لم يستبعد الإرهاب.

وتحدث شهود عيان عن حالة من الذعر بين المتسوقين حيث دوى إطلاق نار داخل مركز فيلدز التجاري في جنوب المدينة.

وكتبت رئيسة بلدية العاصمة الدنماركية صوفي اندرسن على تويتر “لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الأمر خطير جدا”.

وقالت إميلي جيبسين لصحيفة جيلاندس بوستن: “لم تكن تعرف ما الذي كان يحدث. فجأة سادت الفوضى في كل مكان.”

وقال شاهد آخر، مهدي الوزني ، للقناة التلفزيونية الثانية إن مطلق النار كان يحمل “بندقية صيد”.

يعد فيلدز أكبر مركز تسوق في الدنمارك، حيث يضم أكثر من 140 متجرًا ومطعمًا.

وكان من المقرر أن يؤدي المغني البريطاني هاري ستايلز حفلا في مكان على بعد أقل من ميل من مركز التسوق في وقت لاحق مساء الأحد.

وكتب المنظمون على فيسبوك أن الحفل سيقام بعد تنسيق وثيق مع الشرطة المحلية.

EPA