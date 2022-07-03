كريستيانو رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد

Reuters انتقل رونالدو الصيف الماضي إلى يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي

يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، إذا ما تلقى النادي عرضا مناسبا.

وكان اللاعب البالغ 37 عاما قد عاد إلى قلعة “الشياطين الحمر” قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ورغم أنه كان هداف الفريق في الموسم المنصرم وجاء في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى البعض أن تجربته الثانية مع مانشستر يونايتد كانت محبطة بدرجة كبيرة.

فقد أنهى الفريق الموسم في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولكن هذا يعني أن رونالدو، الذي يتبقى له موسم مع الفريق الإنجليزي قابل للتمديد لسنة أخرى، أمامه فرصة المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى.

ولا يشعر اللاعب، الذي حاز على الكرة الذهبية خمس مرات، بالسعادة بسبب هذا الوضع، وهو يرى أن عروضا أكثر جاذبية قد تصله في هذه المرحلة من مسيرته.

ويحترم مهاجم ريال مدريد السابق نادي مانشستر يونايتد، ولكنه يرغب في المنافسة على أكبر الجوائز بينما تدخل مسيرته في الملاعب المنعطف الأخير.

ومن المعروف أن إدارة يونايتد لا توافق على فكرة بيع رونالدو.

وبينما سيعد رحيل واحد من أعظم اللاعبين عن النادي بمثابة ضربة لمكانة مانشستر يونايتد، إلا أن ذلك سيحل بعض المشكلات للمدرب الجديد للفريق إريك تين هاغ.

فقد اصطدم رونالدو مع هاري ماغواير حول شارة القيادة، وفشلت خطة مدرب الفريق المؤقت رالف رانييك في اعتماد طريقة لعب تركز على الضغط الأمامي بسبب رفض رونالدو القيام بذلك.

وبالرغم من قول تين هاغ إنه متطلع للغاية للعمل مع رونالدو، لا يبدو واضحا كيف سيتناسب أسلوب لعب رونالدو مع المدرب الجديد للشياطين الحمر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رونالدو هو أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي ورحيله عن النادي سيتيح فرصة في ميزانية انتقالات النادي الصيفية.

ومن المقرر أن يعود رونالدو من عطلته للمشاركة مع مان يونايتد في المرحلة التجهيزية للموسم، ويتوقع أن يكون ضمن المسافرين في جولة الفريق إلى تايلاند وأستراليا.