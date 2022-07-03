إسرائيل تسقط طائرات مسيرة “أرسلها حزب الله تجاه حقل كاريش للغاز”

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قالت السلطات الإسرائيلية إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة نحو منصة غاز تابعة لها في منطقة متنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مسؤولون عسكريون إن الطائرات المسيرة أُطلقت من لبنان وأُسقطت باستخدام طائرات مقاتلة وسفينة صواريخ إسرائيلية.

وأعلن حزب الله عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.

وأضاف الحزب في بيان أن المهمة المطلوبة أنجزت وأن الرسالة وصلت، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل ولبنان بشأن ملكية حقل غاز كاريش المتنازع عليه.

ويتوسط مبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوكشتاين بين البلدين لتسوية النزاع الذي طال أمده.

وتقول إسرائيل إن الحقل يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكن لبنان طالب بأجزاء منه.

Getty Images وزير الدفاع بيني غانتس يعلن عن تفاصيل الحادث

وفي الأسبوع الماضي، هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله باستخدام القوة لمنع إسرائيل من العمل في الحقل.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن حزب الله “يمنع دولة لبنان من التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية التي تعتبر حاسمة لاقتصاد وازدهار الدولة اللبنانية”.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، حيث صوّت المشرعون يوم الخميس على حل البرلمان والدعوة إلى خامس انتخابات في أربع سنوات.

ويتيح التصويت، الذي جاء مع انهيار ائتلاف حكومي بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لبنيامين نتنياهو فرصة للعودة إلى السلطة.