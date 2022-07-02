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BBC

إصابة مدنيين اثنين إثر “غارة جوية إسرائيلية” على سوريا

By admin
صورة أرشيفية

Getty Images
(أرشيف)

قالت وزارة الدفاع السورية إن مدنيين اثنين أُصيبا في غارة إسرائيلية على الساحل الغربي لسوريا يوم السبت.

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وأضافت الوزارة في بيان أن “العدو الإسرائيلي نفذ غارة جوية”، في حوالي الساعة 6:30 صباحا قرب بلدة الحميدية، جنوب طرطوس، مشيرة إلى أن المواقع التي استهدفت كانت مزارع دواجن، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال البيان إن الضربة شُنت من البحر المتوسط، إلى الغرب من مدينة طرابلس، شمالي لبنان، و”أدت إلى إصابة مدنيين اثنين، أحدهما امرأة”.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومع ذلك، فقد أقرت إسرائيل سابقًا بتنفيذ مئات الضربات في سوريا خلال الحرب الأهلية هناك، لإنهاء ما تسميه “نفوذ إيران العسكري المترسخ” في ذلك البلد.

وتتهم إسرائيل إيران بتشكيل قوة داخل سوريا، واستخدام البلاد لتهريب أسلحة متطورة إلى جماعة “حزب الله” اللبنانية.

ويُعتقد أن إيران نشرت مئات الجنود في سوريا، وقامت بتسليح وتدريب وتمويل الآلاف من المليشيات الشيعية – من لبنان والعراق وأفغانستان واليمن – لدعم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية.

وفي الشهر الماضي، تسببت غارات إسرائيلية على مطار دمشق الدولي في جعل مدارج المطار غير صالحة للاستعمال لأسابيع.

وإلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدارج المدنية والعسكرية، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن الضربات استهدفت مستودعات قريبة، مستخدمة من قبل إيران وحزب الله كمخازن أسلحة.

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