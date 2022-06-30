مصر تعين إنجليزيا للإشراف على التحكيم في كرة القدم

Getty Images عمل كلاتنبرغ في السعودية والصين

عيّنت السلطات في مصر الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مارك كلاتنبرغ، رئيسا للجنة تأسست حديثا للإشراف على التحكيم في كرة القدم.

واتخذ اتحاد كرة القدم المصري قرار التعيين في اجتماعه الأربعاء.

وتحرك المسؤولون عن الكرة المصرية بعد انتقادات كثيرة تعرض لها الحكام من قبل أندية الدوري بسبب إدارتهم للمباريات هذا الموسم.

وفي السنوات القليلة الماضية، وصل غضب بعض الأندية إلى حد التهديد بالانسحاب من الدوري، احتجاجا على ما يرونه أداء ضعيفا من الحكام، تسبب في خسارتهم نقاطا ثمينة.

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وأدار كلاتنبرغ 750 مباراة محلية وأوروبية ودولية بين 2000 و2017، لعل أشهرها نهائي دوري أبطال أوروبا في ميلان، ونهائي بطولة أمم أوروبا بين فرنسا والبرتغال في 2016.

وغادر الحكم، البالغ من العمر 47 عاما، الدوري الإنجليزي في 2017، ليتولى قيادة لجنة الإشراف على التحكيم في السعودية، خلفا لمواطنه هاورد ويب.

كما عمل كلاتنبرغ لفترة وجيزة في الصين.